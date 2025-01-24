Trump bizzat duyurdu: Savaşı durduracak anlaşmayı müzakere etmeye hazır

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninin ardından gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Trump, Rusya-Ukrayna savaşının "saçma" bir savaş olduğunu ve bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, "Duyduğuma göre Putin en kısa zamanda benimle görüşmek istiyor. Hemen görüşürüm. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana böyle bir savaş alanı görülmedi. Bu savaşı bitirmek güzel olurdu." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin müzakerelere hazır olup olmadığıyla ilgili soruya yanıt veren Trump, "Zelenski bu savaşı durduracak bir anlaşmayı müzakere etmeye hazır. Ukrayna da Rusya da çok fazla asker kaybetmiş durumda." diye konuştu.

Çin'in Rusya üzerinde belli bir etkisi ve gücü olduğunu savunan Trump, savaşın sona ermesi için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de bu etkisini kullanması gerektiğini ifade etti.

- GAZZE ZOR VE ALDATICI BİR YER

Gazze'de ateşkesin devamından emin olmadığı yönündeki açıklaması sorulan Trump, ateşkes anlaşmasının şu anda "iyi gittiğini" söyledi.

Trump, konuşmasının devamında, "(Gazze) Orası zor ve aldatıcı bir yer. Şunu söyleyeyim, eğer bir şey olursa, onlar mutlu olmayacaklar." ifadesini kullandı.

- HUSİLERİN YENİDEN TERÖR ÖRGÜTLERİ LİSTESİNE EKLENMESİ

Trump, bir soru üzerine, Husilerin yeniden yabancı terör örgütleri listesine eklenmesini de değerlendirdi.

Husilerin ABD'ye ve başka ülkelere ait gemileri vurduğunu ve bunun kabul edilemez olduğunu kaydederek, bu sebeple Husilerin yeniden listeye eklendiğini belirtti.

Amerikan Başkanı ayrıca, Suudi Arabistan'ın ABD'ye yapacağı belirtilen 600 milyar dolar değerindeki yatırımlarına ilişkin de "Onlardan 1 trilyon (dolar) yatırım isteyebilirim. Eğer bunu yaparlarsa orayı ziyaret etmekten memnun olurum." değerlendirmesini yaptı.

ABD BAŞKANI TRUMP FAİZ ORANLARINI FED'DEN DAHA İYİ BİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Video konferansla katıldığı Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları'nda faiz oranlarının düşürülmesini talep edeceğine ilişkin ifadeleri hatırlatılan Trump'a, ne kadar faiz indirimi beklediği soruldu.

Trump, "Çok daha aşağıya indiğini görmek isterim." ifadesini kullanırken "Petrol fiyatları düşecek. Petrol fiyatları düştüğünde Amerikalılar için, aslında dünya için her şey daha ucuz olacak. Bu nedenle petrol fiyatlarının düştüğünü görmek istiyorum ve enerji fiyatları düştüğünde bu, enflasyonun büyük bir kısmını ortadan kaldıracak, faiz oranlarını otomatik olarak düşürecektir." değerlendirmesini yaptı.

"Fed'in sizi dinlemesini bekliyor musunuz?" sorusuna "Evet." yanıtını veren Trump, Fed Başkanı Jerome Powell ile "doğru zamanda" görüşeceklerini bildirdi.

Trump, Fed'in kendisini neden dinlemesi gerektiğine ilişkin soru üzerine, "Çünkü faiz oranlarını onlardan çok daha iyi bildiğimi ve bu kararı almakta birinci derecede sorumlu olan kişiden kesinlikle çok daha iyi bildiğimi düşünüyorum." dedi.

- "ÇİN ZATEN BENİM YÜZÜMDEN ÇOK FAZLA TARİFE ÖDÜYOR"

Çin'e yönelik tarife uygulama planlarının neden Kanada ve Meksika'ya yönelik olanlardan daha "yumuşak" olduğuna dair bir soruyu da Trump, "Çin zaten benim yüzümden çok fazla tarife ödüyor. Ben gelene kadar 10 sent bile ödemediler. Ben geldiğimde, yüzlerce milyar dolar ödediler." diye yanıtladı.

Trump, tarifeleri 1 Şubat'ta uygulama planının Kanada ve Meksika'ya yönelik olduğunu ancak Çin'i de görüştüklerini aktardı.

- ⁠MUSK'IN STARGATE PROJESİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLERDEN RAHATSIZ OLMADIĞINI BELİRTTİ

Öte yandan yapay zeka altyapısına yönelik Stargate projesinin açıklanmasının ardından ABD'li milyarder Elon Musk'ın projede yer alan OpenAI, Oracle and Softbank'ın aslında paralarının olmadığını iddia ettiği hatırlatılan Trump, "Var mı bilmiyorum ama parayı onlar koyuyor. Hükümet hiçbir şey koymuyor. Parayı onlar koyuyor. Çok zengin insanlar, o yüzden olduğunu umuyorum. Elon onlardan birini sevmiyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, yaptığı bir anlaşmanın Musk tarafından kamuoyu önünde eleştirilmesinden rahatsızlık duyup duymadığına yönelik bir soru üzerine de "Hayır, anlaşmada yer alan kişilerden birinden nefret ediyor." yanıtını verdi.

ABD BAŞKANI TRUMP: BİDEN, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA İZİN VEREREK KORKUNÇ BİR İŞ YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının başlaması konusunda eski Başkan Joe Biden'ı suçlayarak "Biden, bu savaşın başlamasına izin vererek korkunç bir iş yaptı. Bu savaş hiç başlamamalıydı." dedi.

Amerikan Fox News kanalına verdiği röportajda Rusya-Ukrayna savaşını değerlendiren Trump, savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti.

Her iki tarafın da yüzbinlerce askerini kaybettiğini ifade eden Trump, "Bu, hiç başlamaması gereken bir savaştı. Biden, bu savaşın başlamasına izin vererek korkunç bir iş yaptı. Hiç başlamamalıydı." değerlendirmesini yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya saldırması konusunda suçlayan Trump, "Putin bunu hiç yapmamalıydı. Artık bu savaşın bitmesi gerekiyor. Ruslar 850 bin, Ukraynalılar 700 bin asker kaybetti." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın müzakere masasına oturmaması halinde bu ülkeye ciddi yaptırımlar ve gümrük vergileri getireceği uyarısını tekrarlayan Trump, "Bunu yapmak istemiyorum, Rus halkı büyük bir halk, Rusları seviyorum. Ancak bu savaş sona ermeli. (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy de anlaşmak istiyor." diye konuştu.

Ukrayna'daki savaşın bu kadar uzamasında Biden yönetiminin çok etkisi olduğu görüşünü yineleyen Trump, Ukrayna'ya bu kadar silah vermeselerdi, bu savaşın daha önce bitirilebileceğini vurguladı.

ABD BAŞKANI TRUMP, İRAN'LA YENİ BİR NÜKLEER ANLAŞMANIN MÜMKÜN OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, ayrıntılarının detaylı şekilde müzakere edilmesi durumunda İran'la yeni bir nükleer anlaşmanın mümkün olabileceğini belirtti.

İran'ın Orta Doğu'da "zararlı eylemlerde bulunduğunu" ve bunu engelleyeceklerini ifade eden Trump, bu konuda her türlü tedbiri alacaklarını vurguladı.

Trump, bir soru üzerine, İran'ın asla nükleer silahlara sahip olmayacağını ve kendisinin 2020'deki seçimleri kazanması halinde "bir hafta içinde İran'la nükleer anlaşmayı yaparak bu ülkenin nükleer silahtan tamamen uzaklaştırılabileceğini" ancak Joe Biden yönetiminin bu süreci yönetemediğini savundu.

"İranlıların harika bir ülkeye sahip olmalarını istiyorum, onların büyük bir potansiyeli var, insanları inanılmaz. İran hakkında söylediğim tek şey, nükleer silaha sahip olamayacakları." diyen Trump, "Anlaşmanın düzgün bir şekilde hazırlanması halinde İran'ın nükleer silah elde edemeyeceğinden kesinlikle emin olmanın yolları var." değerlendirmesini yaptı.

İran'la yeni bir nükleer anlaşmaya, maddelerinin dikkatlice müzakere edilmesi koşuluyla kapı aralayan Trump, böyle bir anlaşma için belki "10 kez doğrulama" yapmaları gerekeceğini söyledi.

İran'ın nükleer silaha sahip olması halinde başka birçok ülkenin de nükleer silah sahibi olmak isteyeceğini ve bunun bir "felaket" olacağını kaydeden Trump, Tahran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olmasını istemediklerini vurguladı.

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ABD BAŞKANI TRUMP, KUZEY KORE LİDERİ KİM İLE İLETİŞİME GEÇECEĞİNİ SÖYLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iletişime geçeceğini bildirdi.

Fox News'e verdiği mülakatta, Kuzey Kore lideri Kim ile temasa geçip geçmeyeceğine dair soruya Trump, "Onunla tekrar iletişime geçeceğim." yanıtını verdi.

Trump, "(Kim) O zeki bir adam. Kim Jong-un akıllı bir adam. Beni seviyor ve ben de onunla iyi anlaşıyorum." diye konuştu.

Trump, Haziran 2019'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yarımadayı Kuzey ve Güney Kore olarak ikiye bölen "silahsızlandırılmış bölgede" bir araya gelip tokalaşmış ve Kuzey Kore topraklarına ayak basan ilk ABD Başkanı olmuştu.