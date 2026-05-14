Trump bizzat duyurdu! Tam 200 uçak alacaklar

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Amerikan uçak üreticisi Boeing'den 200 uçak satın almayı kabul ettiğini belirtti.

Çin ziyaretini sürdüren Trump, Fox News kanalından Sean Hannity'ye verdiği röportajda, Şi ile görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şi ile birçok konuyu ele aldıklarını söyleyen Trump, görüşmenin çok iyi geçtiğini ifade etti.

Trump, Çin tarafından bazı taleplerde bulunduklarını dile getirerek, "Bugün kabul ettiği bir şey, 200 adet uçak siparişi verecek. Bu çok büyük bir şey, Boeing." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, "Bu çok fazla istihdam demek, çok fazla. Boeing 150 istiyordu, 200 aldılar." dedi.

Siyasi kurmaylarının yanı sıra Amerikan şirketlerinin temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetle Çin'de temaslarda bulunan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ve heyetler arası görüşme için bir araya gelmişti.

Boeing Üst Yöneticisi Kelly Ortberg'in de Trump'a Çin ziyaretinde eşlik eden heyette yer aldığı bildirilmişti.

