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Dünya

Trump bu kez Balkanları işaret etti: Çalışmalar başladı

ABD medyası, Trump'ın sınır dışı ettiği göçmenleri Balkan ülkelerinin kabul etmesini istediği ve buna yönelik çalışmalar yaptığı iddia edildi.

IHA5 Haziran 2025 Perşembe 14:00 - Güncelleme:
Trump bu kez Balkanları işaret etti: Çalışmalar başladı
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ABD Başkanı Donald Trump, göçmen karşıtı politikalarını ve sınır dışı operasyonlarını sürdürüyor. ABD merkezli Bloomberg TV'de yer alan haberde, Başkan Donald Trump'ın ülkeden sınır dışı ettiği göçmenleri, Sırbistan ile diğer Balkan ülkelerinin kabul etmesini istediği ve buna yönelik çalışmalar yaptığı iddia edildi. Bloomberg TV'nin konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberinde, bölge ülkelerine yönelik taleplerin hala sürdüğü ve bu adımın ABD'den gönderilen göçmenleri kabul etmeye istekli yabancı hükümetler bulmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğu vurgulandı.

Haberde, gönderilmek istenen bazı göçmenlerin, ilk olarak Biden döneminde uygulanan koruma programları kapsamında ABD'ye girdiği ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bölgesel birimlerin bu fikri sunmakla görevlendirildiği aktarıldı.

Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi.

MOLDOVA VE KOSOVA'YA GÖNDERME SEÇENEĞİ

ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinde geçtiğimiz ay yayımlanan bir haberde, Trump yönetiminin sınır dışı edilen göçmenleri Moldova ve Kosova da dahil olmak üzere Balkanlar'da başka ülkelere ve dünyanın farklı bölgelerine gönderme seçeneklerini araştırdığı kaydedilmişti.

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