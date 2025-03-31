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Dünya

Trump bu sonucu beklemiyordu: ABD'de dış ticaret politikalarındaki tutuma büyük tepki

ABD'de yapılan yeni bir ankete göre, katılımcıların %60'ı Başkan Donald Trump'ın yabancı ülkelerle yürüttüğü ticaret görüşmelerindeki tutumunu onaylamadığını belirtti. Ankete Trump'ın, İsrail-Filistin tutumu da dahil edildi.

AA31 Mart 2025 Pazartesi 16:24 - Güncelleme:
Trump bu sonucu beklemiyordu: ABD'de dış ticaret politikalarındaki tutuma büyük tepki
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Associated Press (AP)-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından 20-24 Mart'ta yapılan ankete, 1229 yetişkin ABD'li katıldı.

Katılımcılar, Trump'ın başkanlık görevini yürütüşünün yanı sıra düzensiz göçmen, ekonomi, ticaret, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail-Filistin konusu gibi çeşitli politikalarındaki tutumunu değerlendirdi.

Buna göre, katılımcıların yüzde 49'u Trump'ın düzensiz göçmen politikalarını desteklediğini, yüzde 50'si ise desteklemediğini belirtti.

TİCARET POLİTİKALARINA SERT ELEŞTİRİ

Trump'ın İsrail-Filistin meselesine ilişkin tutumunu, katılımcıların yüzde 54'ü onaylamadığını, yüzde 44'ü onayladığını ifade etti.

Öte yandan, Trump'ın tarife kararlarına çeşitli ülkeler tepki gösterirken, katılımcıların yüzde 60'ı ABD Başkanı'nın diğer ülkelerle ticaret görüşmelerindeki tutumunu onaylamadıkları, yüzde 38'i ise onayladıkları görüşünü paylaştı.

Ayrıca katılımcıların yüzde 56'sı Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin tutumunu desteklemediğini belirtirken, yüzde 41'i desteklediğini kaydetti.

Anketin sonuçları, katılımcıların yüzde 56'sının genel olarak Trump'ın başkanlık yönetimini onaylamadığını, yüzde 42'sinin onayladığını ortaya koydu.

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