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Dünya

Trump: Bu tartışma programlarına katılmayacağım

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi aday adayları arasında çarşamba başlayacak televizyon programı tartışmalarına katılmayacağını açıkladı.

AA21 Ağustos 2023 Pazartesi 10:19 - Güncelleme:
Trump: Bu tartışma programlarına katılmayacağım
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Trump, konuya ilişkin sosyal medya sitesinden yaptığı paylaşımda, çarşamba ilki düzenlenecek Cumhuriyetçi başkan aday adayları tartışma programına katılmaya gerek görmediğini belirtti.

Cumhuriyetçi aday adaylarıyla yapılacak sonraki programlara da katılmayacağını kaydeden Trump, "Halk, benim kim olduğumu ve ne denli başarılı bir başkan olduğumu biliyor. Dolayısıyla bu tartışma programlarına katılmayacağım." ifadelerini kullandı.

Trump, daha önce de bir televizyon kanalına verdiği röportajda, "Neden yüzde 1, yüzde 2, hatta 0 olan kişilerin tüm gece bana sorularla saldırmasına izin vereyim ki?" sözleriyle bu tartışma programlarına katılımının kendisi için anlamsız olduğunu savunmuştu.

Öte yandan, Trump'ın Cumhuriyetçi rakipleri, eski Başkan'ın tartışma programlarına katılmamasının, "kendilerini ikinci lig aday adayı gibi gösterme" teşebbüsü olduğu yönündeki endişelerini dile getirdi.

Aday adaylarından eski New Jersey Valisi Chris Christie, Trump'ın, "karşılarına çıkmaya cesaretinin olmadığını" iddia etti, Florida Valisi Ron DeSantis'ın sözcüsü Andrew Romeo, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Donald Trump dahil olmak üzere hiç kimse bu adaylığı henüz hak etmiş değil. Ortaya çıkmalı ve kazanmalısın." ifadelerini kullandı.

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