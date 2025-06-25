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  • Trump, ''Büyük bir ilerleme var'' diyerek duyurdu... ''Gazze'de ateşkes çok yakın''
Dünya

Trump, ''Büyük bir ilerleme var'' diyerek duyurdu... ''Gazze'de ateşkes çok yakın''

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un kendisine Gazze'de ateşkesin çok yakın olduğunu söylediğini bildirerek, 'Gazze'de büyük bir ilerleme var.' dedi.

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 11:40 - Güncelleme:
Trump, ''Büyük bir ilerleme var'' diyerek duyurdu... ''Gazze'de ateşkes çok yakın''
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Trump, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nin liderler oturumu öncesinde İttifak'ın Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İsrail-İran ateşkesiyle ilgili son duruma değindi.

Trump, "(Gidişat) Bence çok iyi. Çok iyi. İsrail (uçakları) dün geri döndü. Onlarla gurur duydum. İhlal olduğunu düşündükleri için havalanmışlardı. Teknik olarak haklıydılar ama bu pek iyi sonuç vermezdi. Ve uçakları geri döndürdüler." diye konuştu.

ABD Başkanı, İsrail ile İran arasındaki çatışmayla ilgili, "Büyük bir kavga ettiler, okul bahçesindeki iki çocuk gibi." ifadesini kullandı.

Trump, iki tarafın bir süre "kavga etmelerine izin vermeyi", ardından onları durdurmanın kolay olacağını düşündüğünü söyledi.

GAZZE'DEKİ DURUM

Gazze'deki durumla ilgili Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un kendisine Gazze'de ateşkesin çok yakın olduğunu söylediğini bildirerek, "Gazze'de büyük bir ilerleme var." dedi.

Trump, zirvenin gündemine ilişkin, müttefiklerden savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 5'e çıkarmalarını istediğini anımsatarak, "NATO bizimle çok güçlenecek." ifadesini kullandı.

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