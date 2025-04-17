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Dünya

Trump: Büyük ilerleme sağlandı

ABD Başkanı Donald Trump, Japon yetkililerle tarifeler konusunda yaptıkları görüşmede 'büyük ilerleme' kaydedildiğini bildirdi.

AA17 Nisan 2025 Perşembe 07:03 - Güncelleme:
Trump: Büyük ilerleme sağlandı
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Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Ticaret konusunda Japon delegasyonu ile bir araya gelmiş olmaktan büyük onur duyuyorum. Büyük ilerleme." ifadelerini kullandı.

Trump, çarşamba günü sabah saatlerinde yaptığı bir başka paylaşımda, Japonya'nın tarifeler, askeri destek maliyeti ve ticaret adaleti konularını görüşmek üzere geldiğini belirtmişti.

Japonya delegasyonu ile yapılacak toplantılara hazine ve ticaret bakanlarıyla birlikte kendisinin de katılacağını aktaran Trump, "Umarım Japonya ve ABD için iyi (harika) bir anlaşma sağlanabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

- ABD, JAPONYA'YA YÜZDE 24 ORANINDA KARŞILIKLI TARİFE AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da ABD'nin ticaret partnerlerine uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını duyurmuştu.

Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkeye göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

Bu kapsamda, ABD'nin Japonya'dan ithalatına yüzde 24 oranında gümrük vergisi uygulanması öngörülmüştü.

Trump, 9 Nisan'da ise Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu, bu sürede yüzde 10'luk temel tarife oranının uygulanacağını açıklamıştı.

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