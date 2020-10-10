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Dünya

Trump canlı yayında öksürük krizine girdi, ABD'de gündem oldu

Koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Trump'ın önceki akşam Fox News'e telefonla katıldığı yayında sık sık öksürerek, telefonu sessize aldı. Bu olay ABD'de gündem oldu.

DHA10 Ekim 2020 Cumartesi 12:40 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 12:40
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Geçen hafta koronavirüse yakalandığı tespit edildikten sonra hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavi tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. 

Trump, geçtiğimiz akşam seçimlerle ilgili Fox News canlı yayınına telefonla katıldı. Trump’ın yayın sırasında sık sık öksürdüğü ve mikrofonunu sessize aldığı fark edildi. 

Öksürüğünü gizlemek isteyen Trump'ın telefonu sessize aldığı ifade edildi.

Trump, koronavirüs için henüz test yaptırmadığını belirterek “Sürekli test yapmak için bir neden yok. Çok az enfeksiyon veya virüs buldular' diye konuştu.

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