İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2024 Pazartesi / 10 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3877
  • EURO
    36,8825
  • ALTIN
    2950.76
  • BIST100
    9184.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump cephesinden beklenen Ukrayna çıkışı: Kendi başınızın çaresine bakın
Dünya

Trump cephesinden beklenen Ukrayna çıkışı: Kendi başınızın çaresine bakın

ABD Başkanı seçilen Trump'ın danışmanı, Ukrayna'nın kaybettiği toprakları geri almasının barışın ön koşulu olmadığını söyledi. Trump'ın seçim kampanyasında çalışan Bryan Lanza, “Eğer Zelenski ‘Ancak Kırım'a sahip olursak barış yapabiliriz' derse, ciddi olmadığını göstermiş olur. Çünkü, Kırım yok. Eğer önceliğiniz Kırım'ı geri almak ve Amerikan askerlerinin Kırım'ı geri almak için savaşmasını sağlamaksa, kendi başınızın çaresine bakın.” dedi. Yeni başkanın ekibi bu sözlere ‘mesafeli' yaklaşsa da, oğlu Donald Trump Jr. sosyal medya paylaşımında Zelenski'yi hedef aldı: Harçlığınızı kaybetmenize 38 gün kaldı.

11 Kasım 2024 Pazartesi 08:06 - Güncelleme:
Trump cephesinden beklenen Ukrayna çıkışı: Kendi başınızın çaresine bakın
ABONE OL

Karadeniz'de 2 yılı aşkın süredir süren Rusya-Ukrayna savaşında ABD'nin yeni başkanı Donal Trump'ın nasıl bir adım atacağı merak edilirken, Trump'ın seçim kampanyasında yer alan Bryan Lanza'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. BBC'ye konuşan Trump'ın kıdemli siyasi danışmanı Bryan Lanza, yeni yönetimin Ukrayna'da Rusya tarafından işgal edilen toprakları geri almak yerine barışı sağlamaya odaklanacağını duyurdu.

KIRIM ÇOKTAN GİTTİ

Lanza, Trump yönetiminin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den "barış için gerçekçi bir vizyon" talep edeceğini söyledi. Lanza, "Eğer Başkan Zelenski masaya gelir ve ancak Kırım'a sahip olursak barış yapabiliriz derse, bize ciddi olmadığını göstermiş olur. Kırım gitti. Eğer önceliğiniz Kırım'ı geri almak ve Amerikan askerlerinin Kırım'ı geri almak için savaşmasını sağlamaksa, kendi başınızın çaresine bakın" ifadelerini kullandı.

DÜRÜSTÇE KONUŞALIM

Ukrayna halkına büyük saygı duyduğunu belirten Lanza, ABD'nin önceliğinin "barış ve ölümleri durdurmak" olduğunu söyledi. Lanza, "Ukrayna'ya söyleyeceğimiz şey, ne gördüğünüzü biliyor musunuz? Barış için gerçekçi bir vizyon olarak ne görüyorsunuz? Bu bir kazanma vizyonu değil, ama barış vizyonu. Ve dürüstçe konuşmaya başlayalım" dedi. Lanza ayrıca Biden-Harris yönetiminin ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği desteği de eleştirdi. Trump, seçim kampanyası sırasında Ukrayna'daki savaşı 'bir günde sona erdirebileceği'ni belirtmiş, seçimleri kazandıktan sonra da savaşları bitireceğinin sözünü vermişti.

Trump'ın danışmanı Bryan Lanza, yeni ABD yönetiminin barışa öncelik vereceğini bildirdi.

SALINCAK EYALETLERİN TAMAMINI KAZANDI

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminde 7 salıncak eyalet North Carolina, Georgia, Pensilvanya, Wisconsin, Michigan, Arizona ve Nevada'yı kazanan Donald Trump, ABD siyasi tarihinde tüm salıncak eyaletlerde zafer kazanan başkanlardan biri oldu. Associated Press'in resmi olmayan verilere göre, rakibi Kamala Harris'e 5 milyon oy fark atan Trump, bu eyaletlerden elde ettiği toplam 93 delegeyle seçimi kazandı. ABD'nin 32. Başkanı Franklin D. Roosevelt, ABD'nin 37'nci Başkanı Richard Nixon, 40'ıncı Başkanı Ronald Reagan ve 44'üncü Başkanı Barack Obama da aynı başarıya imza atmıştı.

'38 GÜNÜN KALDI ZELENSKİ'

Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., Instagram hesabından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye çok açık bir mesaj gönderdi. Zelenski'nin başından dolar yağdığı görülen videoda, "Harçlığını kaybetmene 38 gün kaldı" tepkisi gösterildi.

İKİ KRİTİK İSME BAKANLIK YOK

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, yeni ekibinde eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e görev vermeyeceğini duyurdu. Trump, "Eski büyükelçi Nikki Haley ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu halihazırda oluşmakta olan yeni yönetime davet etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Görevi teslim almadan uyardı

Zelenskiy sırtını Trump ve AB'ye dayadı! Ukrayna'ya silah yardımı mesajı

Seçimlere 'gizli özne' Gazze damga vurdu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.