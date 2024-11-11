Karadeniz'de 2 yılı aşkın süredir süren Rusya-Ukrayna savaşında ABD'nin yeni başkanı Donal Trump'ın nasıl bir adım atacağı merak edilirken, Trump'ın seçim kampanyasında yer alan Bryan Lanza'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. BBC'ye konuşan Trump'ın kıdemli siyasi danışmanı Bryan Lanza, yeni yönetimin Ukrayna'da Rusya tarafından işgal edilen toprakları geri almak yerine barışı sağlamaya odaklanacağını duyurdu.

KIRIM ÇOKTAN GİTTİ

Lanza, Trump yönetiminin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den "barış için gerçekçi bir vizyon" talep edeceğini söyledi. Lanza, "Eğer Başkan Zelenski masaya gelir ve ancak Kırım'a sahip olursak barış yapabiliriz derse, bize ciddi olmadığını göstermiş olur. Kırım gitti. Eğer önceliğiniz Kırım'ı geri almak ve Amerikan askerlerinin Kırım'ı geri almak için savaşmasını sağlamaksa, kendi başınızın çaresine bakın" ifadelerini kullandı.

DÜRÜSTÇE KONUŞALIM

Ukrayna halkına büyük saygı duyduğunu belirten Lanza, ABD'nin önceliğinin "barış ve ölümleri durdurmak" olduğunu söyledi. Lanza, "Ukrayna'ya söyleyeceğimiz şey, ne gördüğünüzü biliyor musunuz? Barış için gerçekçi bir vizyon olarak ne görüyorsunuz? Bu bir kazanma vizyonu değil, ama barış vizyonu. Ve dürüstçe konuşmaya başlayalım" dedi. Lanza ayrıca Biden-Harris yönetiminin ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği desteği de eleştirdi. Trump, seçim kampanyası sırasında Ukrayna'daki savaşı 'bir günde sona erdirebileceği'ni belirtmiş, seçimleri kazandıktan sonra da savaşları bitireceğinin sözünü vermişti.

Trump'ın danışmanı Bryan Lanza, yeni ABD yönetiminin barışa öncelik vereceğini bildirdi.

SALINCAK EYALETLERİN TAMAMINI KAZANDI

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminde 7 salıncak eyalet North Carolina, Georgia, Pensilvanya, Wisconsin, Michigan, Arizona ve Nevada'yı kazanan Donald Trump, ABD siyasi tarihinde tüm salıncak eyaletlerde zafer kazanan başkanlardan biri oldu. Associated Press'in resmi olmayan verilere göre, rakibi Kamala Harris'e 5 milyon oy fark atan Trump, bu eyaletlerden elde ettiği toplam 93 delegeyle seçimi kazandı. ABD'nin 32. Başkanı Franklin D. Roosevelt, ABD'nin 37'nci Başkanı Richard Nixon, 40'ıncı Başkanı Ronald Reagan ve 44'üncü Başkanı Barack Obama da aynı başarıya imza atmıştı.

'38 GÜNÜN KALDI ZELENSKİ'

Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., Instagram hesabından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye çok açık bir mesaj gönderdi. Zelenski'nin başından dolar yağdığı görülen videoda, "Harçlığını kaybetmene 38 gün kaldı" tepkisi gösterildi.

İKİ KRİTİK İSME BAKANLIK YOK

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, yeni ekibinde eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e görev vermeyeceğini duyurdu. Trump, "Eski büyükelçi Nikki Haley ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu halihazırda oluşmakta olan yeni yönetime davet etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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