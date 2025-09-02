Trump, Chicago'yu hedef aldı: Dünyanın en kötü şehri

ABD Başkanı Donald Trump'ın Illinois eyaletine bağlı Chicago şehrine suçla mücadele kapsamında Ulusal Muhafız gönderme kararına tepkiler gelmeye devam ediyor. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan karara tepki gösteren Illinois eyaleti Valisi Jay Robert (JB) Pritzker'e yanıt verdi. Trump, "Hafta sonu Chicago'da en az 54 kişi vuruldu, 8 kişi öldürüldü. Son iki hafta sonu da benzerdi. Chicago, açık ara farkla dünyanın en kötü ve en tehlikeli şehri. Pritzker'ın acilen yardıma ihtiyacı var, sadece henüz bunun farkında değil" ifadelerini kullandı.

Başkent Washington D.C'de olduğu gibi Chicago'da da suç sorununu hızlı bir şekilde çözeceğini bildiren Trump, "Chicago yakında yeniden güvenli bir şehir olacak. Amerika'yı yeniden büyük yapalım" dedi.

WASHİNGTON D.C'YE YAKLAŞIK 2 BİN ASKER KONUŞLANDIRILMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, şu ana kadar ABD şehirlerinde suçla mücadele kapsamında sunduğu plan çerçevesinde, yerel yönetimi muhalefetteki Demokratların kontrolünde olan başkent Washington D.C'ye yaklaşık 2 bin asker konuşlandırmıştı. ABD Başkanı 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada da bu politikayı Demokratların yönettiği diğer iki büyük şehir olan Chicago ve New York'ta da uygulayacağını bildirmişti. Illinois eyaleti Valisi JB Pritzker de kararın ardından yaptığı açıklamada, Trump'ın planının bir yetki suistimali olduğunu söylemişti. Illinois'e Ulusal Muhafızların gönderilmesini haklı çıkaracak herhangi bir acil durum olmadığını belirten JB Pritzker, Trump'ın "bir kriz üretmeye çalıştığını" ifade etmişti.