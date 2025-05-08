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Dünya

Trump: Çığır açan bir anlaşmaya vardık

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ile gümrük anlaşmasına vardıklarını ifade ederek, 'Bugün çok özel bir gün. Çığır açan bir anlaşmaya vardım. Her iki ülke için de muazzam bir anlaşma' dedi. Trump ayrıca, Ukrayna ile maden anlaşmasını tamamladıklarını belirterek, yakında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşeceğini dile getirdi.

AA8 Mayıs 2025 Perşembe 17:57 - Güncelleme:
Trump: Çığır açan bir anlaşmaya vardık
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ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, ABD ile İngiltere arasında ticaret anlaşmasına vardıklarını açıklarken Ukrayna ile ilgili bir duyuru yaptı.

Trump,"Bugün çok özel bir gün. Çığır açan bir anlaşmaya vardım. Her iki ülke için de muazzam bir anlaşma. Nihai detaylar önümüzdeki haftalarda yazılı hale getirilecek." ifadelerini kullandı.

NADİR ELEMENTLER ANLAŞMASI

Trump, "Ukrayna ile yasama organları tarafından da tamamen onaylanan nadir elementler anlaşmasını henüz sonuçlandırdık. Bugün (Ukrayna) Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenski ile konuşacağım." dedi.

"ÇOK YÜKSEK KALİTELİ NADİR TOPRAK ELEMENTİNE ERİŞİMİMİZ VAR"

Anlaşmanın imzalanmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Trump, "Anlaşma artık imzalandı ve onaylandı. Artık çok büyük miktarda, çok yüksek kaliteli nadir toprak elementine erişimimiz var." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile ABD arasında, nadir toprak elementleri anlaşması çerçevesinde 18 Nisan'da bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

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