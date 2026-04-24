ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a savaş açmasındaki bahaneleri arasında yer alan ve iptal ettiği eski başkan Obama'nın Tahran anlaşmasındaki maddelere döndüğü öne sürüldü.

Washington Post gazetesi ABD Başkanı Trump'ın daha önce eleştirdiği eski ABD Başkanı Barack Obama dönemindeki İran anlaşmasına benzer tavizlerle yeni bir anlaşma arayışında olduğunu yazdı. Görüşmeler kapsamında İran'a ait yaklaşık 20 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılması ihtimali gündeme geldi. Bu finansal adımın, İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunu kontrol altına almak için pazarlık unsuru olarak kullanılması planlanıyor. İran'ın nükleer programına getirilecek sınırlamaların süreli olabileceği ve zamanla sona erme ihtimali tartışma konusu oldu.

PAZARA KADAR SÜRE İDDİASI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde ise, bir tarih belirtmeyen Trump'ın geçici ateşkesi pazar gününe kadar uzattığı iddia edildi. Haberde, Trump'ın İran'la müzakere etmekle kalmayıp mutabakata varmak istediği ileri sürüldü. İsrailli kaynaklar, tarafların pazar gününe kadar bir anlaşmaya varma ihtimalinin olmadığını aktardı.

BEYAZ SARAY: TARİH BELİRLENMEDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de, Trump'ın İran ile devam eden ateşkesin süresi konusunda son bir tarih belirlemediğini açıkladı. Leavitt, "Başkan, 'Destansı Öfke' operasyonu nedeniyle itibar kaybına uğramış rejime karşı bir miktar esneklik gösteriyor ve bunu cömertçe sunuyor. İran'da açık bir şekilde iç bölünme söz konusu. Şu anda pragmatistler ile sertlik yanlıları arasında bir mücadele yaşanıyor ve Başkan ortak bir cevap görmek istiyor. Nihayetinde takvimi kendisi belirleyecek. Başkan, deniz ablukasından memnun ve İran'ın çok zayıf bir durumda olduğunu biliyor. Şu anda kartlar Başkan Trump'ın elinde" dedi.

