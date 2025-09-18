Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Hamas'ı teslim olmaya zorlamak" için ateşkes müzakereleri yerine askeri güç kullanmayı tercih eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı "rahatsızlık" duymaya başladığını iddia etti.

WSJ'nin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, 9 Eylül'de İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının ardından Trump'ın perde arkasında, Netanyahu'ya yönelik tutumu ele alındı.

İsimleri açıklanmayan kaynaklara göre Trump, son dönemde bazı danışmanlarına, kendi tercihi olan ateşkes müzakerelerinin yerine, Netanyahu'nun "Hamas'ı teslim olmaya zorlamak" için askeri güç kullandığını belirtti.

Buna göre, İsrail'in bu saldırıyla müzakere sürecini tehlikeye atması dolayısıyla Trump'ın Netanyahu'ya karşı yaşadığı "hayal kırıklığı" daha da alevlendi.

Saldırı nedeniyle Netanyahu'ya öfkelenen Trump, uygun yanıtı vermek üzere Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve kıdemli danışmanlarıyla toplantı yaptı.

Öte yandan, kıdemli bir İsrailli yetkili ise Trump ve Netanyahu'nun ilişkilerinin "harika" ilerlediğini belirterek aksi yöndeki iddiaların "yalan haber" olduğunu ifade etti.

ABD'li yetkililerden bazıları da İsrail'e verdiği destek nedeniyle Başkan Trump'ın "gurur duyduğunu" ve Netanyahu ile bağlarını alenen koparmak istemediğini söyledi.

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemiş, Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırıdan önceden haberdar olup olmadığına ilişkin bir soruya "Hayır" yanıtını veren ve Katar'ı "önemli bir ortak" olarak nitelendiren Trump, Netanyahu'nun bu ülkeye tekrar saldırmayacağını belirtmişti.