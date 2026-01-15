İSTANBUL 12°C / 8°C
Dünya

Trump ''çok sert önlem alırız'' demişti: İran'daki ''idam'' iddialarına cevap gecikmedi

İran Yargı Erki, gösterilerde gözaltına alınan İrfan Sultani'nin idam cezasına çarptırıldığına yönelik iddiaları yalanladı. Öte yandan Trump, idam iddialarına ilişkin, 'Eğer böyle bir şey yaparlarsa çok sert önlemler alırız.' ifadelerini kullanmıştı.

15 Ocak 2026 Perşembe 11:51
İran devlet televizyonu, Yargı Erki tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Sultani'nin olaylar esnasında 10 Ocak günü gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Sultani, 'ülkenin iç güvenliğine karşı toplanma ve iş birliği' ve 'rejim aleyhine propaganda faaliyeti' suçlamasıyla Kereç Cezaevinde tutulmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu suçların ispatlanması halinda kanunda öngörülen cezanın idam değil, hapis olacağı kaydedildi.

BÖYLE BİR ŞEY YAPARLARSA ÇOK SERT ÖNLEMLER ALIRIZ

Sultani'nin gözaltına alınmasından 2 gün sonra idama çarptırıldığı ve 14 Ocak günü idam edileceği öne sürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ocak günü, İran'da devam eden protestolarda bazı göstericilerin idam edilebileceğine yönelik haberlere ilişkin, "Asılma olayından haberim yok. Eğer onları asarlarsa, bunun karşılığında bazı şeyler göreceksiniz. Eğer böyle bir şey yaparlarsa çok sert önlemler alırız." ifadelerini kullanmıştı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

