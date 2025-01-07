ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Florida'da bulunan yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında dış gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Önceki başkanlık döneminde savaşlardan kaçındığını hatırlatan Trump, Suriye'deki Amerikan askerlerini geri çekip çekmeyeceği ve ülkedeki süreçle ilgili açıklamalarında, Türkiye'nin önemine vurgu yaptı.

İlk başkanlık döneminde Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ı yendiğini ve ülkedeki askerlerinin büyük bölümünü geri çektiğini söyleyen Trump, güncel durumla ilgili sorular karşısında Ankara'nın önemine işaret etti.

Trump, Suriye'deki yaklaşık 2 bin Amerikan askerini geri çekip çekmeyeceği sorusuna, "Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum." yanıtını verdi.

Suriye ile ilgili meselelerde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu yineleyen Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

TRUMP'TAN TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ ETKİSİNE VURGU

Suriye'deki son gelişmeleri nasıl değerlendirdiğiyle ilgili bir soruya yanıt veren Trump, "Suriye'de yaşananlara bakarsanız, Rusya ve İran zayıfladı. Erdoğan çok zeki bir adam; adamlarını oraya farklı biçim ve isimler altında gönderdi. Onlar da gidip orada kontrolü ele geçirdiler." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Suriye'de daha önce DEAŞ'ı yendiğini, yeni savaşlara girmediğini ve olan bazı savaşları bitirdiğini kaydetti.

Suriye'deki Amerikan askerlerinin iki ateş arasında kalma olasılığında nasıl bir durumun ortaya çıkabileceğini bir generale sorduğunu aktaran Trump, "General bana bakarak 'Pek iyi olmaz efendim.' dedi. Ben de onları oradan çıkardım. Peki ne oldu biliyor musun? Hiçbir şey. Beni eleştirdiler. Aslında 5 bin hayat kurtardım." diye konuştu.