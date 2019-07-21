Trump: Amerika ve İsrail'den özür dilemeliler

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Trump Demokrat kadın vekilleri hedef almaya devam ediyor: Amerika ve İsrail'den özür dilemeliler

ABD Başkanı Trump, Müslüman kadın Kongre üyelerinin de olduğu dört ABD'li vekili hedef alan yeni bir paylaşımda bulunarak, 'Bu dört Kongre üyesi, sarfettikleri nefret söylemlerinden dolayı Amerika ve (İsrail'den) özür dilemeli.' dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan Somali asıllı Ilhan Omar ve Filistin asıllı Rashida Tlaib'in yanı sıra Alexandria Ocasio-Cortez ve Ayanna Pressley'e ilişkin yeni açıklama yaptı.

Trump paylaşımında, "Bu dört vekilin ülkemizi sevebileceğine inanmıyorum. Sarfettikleri nefret söylemlerinden dolayı Amerika ve (İsrail'den) özür dilemeliler. Demokrat Parti'ye zarar veriyorlar ama zayıf ve güvensiz insanlar bizim büyük milletimize asla zarar veremez." ifadesini kullandı.

En genç Kongre üyesi ünvanına sahip Ocasio-Cortez ise Twitter'dan, ülkede daha iyi sağlık sisteminin sağlanması, öğrenci borçlarının affedilmesi, çevreyi koruma kanunlarının uygulanması, asgari maaşın artırılması ve insan hakları gibi birçok konuda çalıştıklarını belirterek, "Biz bunları yaparken şirketlerden tek bir kuruş almıyoruz. Sen ise ilaç paralarını artırıyor, öğrencileri dolandırmak için (ABD Eğitim Bakanı) Betsy Devos'u atıyor ve göçmen çocukları incitiyorsun." paylaşımında bulundu.

Trump'ın "Ülkene dön" çıkışı tepki çekti

Kendisini eleştiren demokrat vekilleri "ırkçı" söylemlerle hedef almaya devam eden Trump, göçmen kökenli olduklarını iddia ettiği bu vekillerin ülkeleri için "Dünyadaki tam bir felaket, en kötü, en yozlaşmış ve en saçma ülkeler." yorumunu yapmıştı.

Trump, geçen hafta North Carolina'daki seçim çalışmaları sırasında söz konusu kadın üyeleri tekrar hedef almış ve onlar için "Ülkenize dönün" ifadesini kullanmıştı.

Bununla beraber, kendisini destekleyen kalabalığın "Omar'ı ülkeden at" sloganları attığı mitingde, Trump'ın kalabalığı susturmaya yönelik hamle yapmaması da büyük tepki çekmişti.

Başta Omar olmak üzere diğer üç vekile ABD toplumu ve siyasetinden destek gelmiş, Demokratların 2020 başkan aday adayları Bernie Sanders, Senatör Kamala Harris, Elizabeth Warren de dahil olduğu birçok siyasetçi, Başkan Trump'a tepki göstermişti.

Siyasetçilerin yanı sıra bazı Yahudi kuruluşları, aktivist ve televizyon programcıları da benzer açıklamalarla Omar'ın yanında olduklarını vurgulamıştı.

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