Trump 'Demokratlar yüzünden' Davos gezisini iptal etti
ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin yeniden açılması için Demokrat liderler Nancy Pelosi ve Chuck Schummer ile yapılan görüşmelerin başarısız sonuçlanması üzerine, İsviçre´de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu´na katılmayacağını açıkladı.
- DHA
Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle yazdı:
"Demokratların Sınır Güvenliği konusundaki inatçılığı ve ülkemizin güvenliği için İsviçre´nin Davos kasabasında düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu´na (WEF) katılmayacağımı üzülerek açıklıyorum. WEF´e en içten dileklerimi sunuyorum!"
Yerel medyada daha önce yer alan haberler, hükümetin Meksika sınırında bir duvar oluşturulmasına olanak sağlayacak bir anlaşmayla yeniden açılmaması durumunda Davos´taki konferansa katılmamayı düşündüğünü belirtmişti. Söz konusu etkinliğe ABD´den kimin katılacağı henüz kesinleşmezken, medyada Hazine Bakanı Steven Mnuchin´in küçük bir ABD delegasyonu ile Davos´a gidebileceği tahminleri yer aldı. (Fotoğraflı)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.