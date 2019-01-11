Trump 'Demokratlar yüzünden' Davos gezisini iptal etti

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle yazdı:

"Demokratların Sınır Güvenliği konusundaki inatçılığı ve ülkemizin güvenliği için İsviçre´nin Davos kasabasında düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu´na (WEF) katılmayacağımı üzülerek açıklıyorum. WEF´e en içten dileklerimi sunuyorum!"

Yerel medyada daha önce yer alan haberler, hükümetin Meksika sınırında bir duvar oluşturulmasına olanak sağlayacak bir anlaşmayla yeniden açılmaması durumunda Davos´taki konferansa katılmamayı düşündüğünü belirtmişti. Söz konusu etkinliğe ABD´den kimin katılacağı henüz kesinleşmezken, medyada Hazine Bakanı Steven Mnuchin´in küçük bir ABD delegasyonu ile Davos´a gidebileceği tahminleri yer aldı. (Fotoğraflı)