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Dünya

Trump: Doğru zamanda onların da buna katılacağını düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, 'Suudi Arabistan Kralı ile yeni görüştüm. Doğru zamanda da onların da buna katılacağını (İsrail'le ilişkilerini normalleştireceğini) düşünüyorum.' şeklinde konuştu.

AA15 Eylül 2020 Salı 23:46 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 23:46
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ABD Başkanı Trump, Philadelphia kentine hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında imzalanan "İbrahim Anlaşması"ndan övgüyle bahseden Trump, 7-8 ülkenin daha Tel Aviv'le ilişkilerini normalleştireceğini kaydetti.

Trump, Suudi Arabistan'ın bu ülkeler arasında olup olmadığı şeklindeki bir soruya, "Suudi Arabistan Kralı ile yeni görüştüm. Doğru zamanda da onların da buna katılacağını (İsrail'le ilişkilerini normalleştireceğini) düşünüyorum. Bu çok önemli bir anlaşma ve diğer ülkelerin de yakın zamanda buna katılacağına inanıyorum." şeklinde yanıt verdi.

Beyaz Saray'da sabah saatlerinde düzenlenen törende İsrail, BAE ve Bahreyn arasında "ilişkileri normalleştirme" anlaşmaları imzalanmıştı.

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