Trump doğruladı: Hamas ile görüşmeler yapıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'teki imza töreninde, bazı dış politika başlıklarında gündemi değerlendirdi.

ABD ile Hamas arasında doğrudan görüşmeler yapıldığına yönelik haberleri de değerlendiren Trump, "Hamas ile görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmelerde İsrail'e yardımcı oluyoruz. (Hamas'a) Nakit para vermiyoruz." diye konuştu.

Hamas'ın Gazze'yi yönetmemesi gerektiğini savunan Trump, Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

ABD: HAMAS İLE MÜZAKERE İÇİN DEĞİL ABD'NİN POZİSYONUNU FARKLI ŞEKİLDE İLETMEK İÇİN GÖRÜŞTÜK

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas ile görüştüklerini doğrulayarak, bunun müzakere için değil ABD'nin pozisyonunun "farklı bir şekilde iletilmesi" için yapıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Donald Trump yönetiminin göreve gelmesinden bu yana ilk günlük basın toplantısını gerçekleştirdi.

ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in Katar'da Hamaslı yetkililerle görüşmesine ilişkin bir soruya Bruce, "Birisiyle bir konuşmanız varsa, bu bir müzakere veya uzlaşmazlık değildir. Bu, Amerikan pozisyonunun farklı bir şekilde iletilmesidir." yanıtını verdi.

Bruce, ABD'nin Hamas'a karşı pozisyonunda bir değişiklik olmadığını belirterek, Hamas'ın Gazze'de var olamayacağı yaklaşımını karşı tarafa ilettiklerini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişlerini engellemeye başlamasını ABD'nin destekleyip desteklemediği sorusu üzerine Bruce, "Yardım ancak güvenli bir çerçevede sağlanabilir, güvenli olmayan veya güvenliğini garanti edemediğimiz sürece durdurulacaktır." dedi.

Bruce, yardımların durdurulmasının bir "geri çekme" olmadığını, sahada devam eden durumun bir yansıması olduğunu düşündüğünü söyledi.

İsrail, Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insanı yardımların girişini durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail'in bu ihlali üzerine ateşkes belirsizliğini korurken, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in Katar'da Hamaslı yetkililerle bir araya gelerek ABD vatandaşı esirlerin serbest bırakılması konusunu görüştüğü belirtilmişti.

AA'ya konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Filistinli kaynak, birkaç hafta önce gerçekleşen görüşmenin ilk olmadığını ve görüşmede Hamas'ın ABD'li yetkiliye ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesinin gerekliliğini vurguladığını aktarmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de ABD'nin Hamas'ın elindeki Amerikalı esirlerin kurtarılması için Hamas ile doğrudan görüştüğü iddiasını doğrulamıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Çin Dışişleri Bakanı Vang, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi devralma planına karşı çıkarak, "Gazze, Filistinlilere aittir, Filistin topraklarının ayrılmaz parçasıdır." dedi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in esirlerini geri almasının en kısa yolunun imzaladığı ateşkes anlaşmasına sadık kalması olduğunu ve Filistin direnişinin her olasılığa hazır olduğunu bildirdi.

05.27 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya 21 Ocak'ta başlattığı saldırıların, "İkinci İntifada'dan bu yana en uzun süreli ve yıkıcısı" olduğunu söyledi.

03.50 Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ile Gazze Şeridi'nde ateşkesi güçlendirme çabalarını ve İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdüğü ihlalleri görüştü.

03.38 Oval Ofis'teki imza töreninde konuşan ABD Başkanı Trump, ABD ile Hamas arasında doğrudan görüşmeler yapıldığına yönelik haberlere ilişkin, "Hamas ile görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmelerde İsrail'e yardımcı oluyoruz. (Hamas'a) Nakit para vermiyoruz." dedi.

00.25 İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, şubat ayında işgal altındaki Batı Şeria'daki bedevi topluluklarına yönelik 187 ihlal gerçekleştirdi.

00.18 ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas ile görüştüklerini doğrulayarak, bunun müzakere için değil ABD'nin pozisyonunun "farklı bir şekilde iletilmesi" için yapıldığını bildirdi.

00.02 İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan, İsrail ordusunun "tek amacı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi bekasını korumak" olan bir savaşa girmek üzere olduğunu belirtti.