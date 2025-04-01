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Dünya

Trump ''dünyayı ilgilendiriyor'' demişti: New York borsası yine çakıldı! Ekonomik endişeler büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret tarifeleriyle ilgili yaklaşan açıklaması, piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor. “Kurtuluş Günü” olarak adlandırdığı 2 Nisan tarihinde yeni gümrük tarifelerinin duyurulması beklenirken, yatırımcılar süreci endişeyle takip ediyor.

AA1 Nisan 2025 Salı 17:29 - Güncelleme:
Trump ''dünyayı ilgilendiriyor'' demişti: New York borsası yine çakıldı! Ekonomik endişeler büyüyor
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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,37 azalarak 41.847,11 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,40 azalışla 5.589,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,41 kayıpla 17.227,85 puana indi.

ABD Başkanı Trump'ın tarife politikasına ilişkin belirsizlik sürerken, pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Trump'ın "kurtuluş günü" olarak adlandırdığı 2 Nisan'da karşılıklı tarifeleri açıklaması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, tarifelerin tüm ülkeleri kapsayacağını belirtmişti.

GÜMRÜK VERGİLERİ GENİŞLEYEBİLİR

The Washington Post'un bugün yayımlanan bir haberinde ise Beyaz Saray yetkililerinin ABD'nin ithalatının çoğuna yaklaşık yüzde 20 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir teklif hazırladığı aktarıldı. Haberde, çeşitli seçeneklerin masada olduğu ve nihai bir karar verilmediği kaydedildi.

EKONOMİK ENDİŞELER VE PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Trump'ın ticaret politikalarının ekonomiye etkisi belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,18'e geriledi.

Tarifelerin enflasyonist baskıları körükleyebileceğinden ve ekonomik büyümeye zarar verebileceğinden endişe duyulurken, makroekonomik veriler de yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

ABD'de imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI) ile JOLTS açık iş sayısı, bugün takip edilecek önemli veriler arasında.

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