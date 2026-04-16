16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Dünya

Trump duyurdu: 34 yıl sonra görüşecekler

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Lübnan liderlerinin yaklaşık 34 yıl sonra görüşme gerçekleştireceğini açıkladı. Görüşme bugün gerçekleşecek.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 08:37 - Güncelleme:
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Lübnan arasında "biraz nefes alma alanı" oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

İki ülke arasındaki görüşmeye ilişkin Trump, "İki liderin konuşmasının üzerinden uzun zaman geçti, 34 yıl gibi." ifadelerini kullandı.

Trump'ın verdiği bilgiye göre, görüşme Türkiye saatiyle bugün gerçekleşecek.

- İSRAİL VE LÜBNAN ARASINDAKİ GÖRÜŞME

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun katılımıyla ABD Dışişleri Bakanlığında Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri, iki ülke arasındaki doğrudan müzakereleri ve ateşkesi görüşmek için bir araya gelmişti.

Toplantı, 40 yıldan uzun süre sonra Lübnanlı ve İsrailli iki yetkilinin doğrudan görüşmesi olarak kayda geçmişti.

Görüşmeden, İsrail'in karadan işgalini genişletmeye çalıştığı Lübnan'da ateşkese ilişkin olumlu karar çıkmamıştı.

