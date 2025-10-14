İSTANBUL 19°C / 12°C
14 Ekim 2025 Salı / 22 RebiülAhir 1447
  • Trump duyurdu! ABD ordusu Venezuela açıklarında tekneyi vurdu: 6 ölü
Dünya

Trump duyurdu! ABD ordusu Venezuela açıklarında tekneyi vurdu: 6 ölü

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele kapsamında Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurduğunu belirterek, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

IHA14 Ekim 2025 Salı 21:19
Trump duyurdu! ABD ordusu Venezuela açıklarında tekneyi vurdu: 6 ölü
ABD'nin Güney Amerika'da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele kapsamında Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurduğunu belirterek, "Savunma Bakanı, Venezuela kıyıları açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yapan, terörist örgüt olarak tanımlanmış gruba ait olan bir tekneye ölümcül bir saldırı düzenlenmesini emretti" dedi

İstihbarat kaynaklarının, teknenin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını, yasa dışı uyuşturucu ticareti yapan terörist gruplarla bağlantılı olduğunu ve uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanıldığı bilinen bir rotada seyir ettiğini doğruladığını ifade eden Trump, "Saldırı uluslararası sularda gerçekleştirildi ve gemide bulunan 6 erkek saldırıda öldürüldü. ABD güçleri herhangi bir zarar görmedi" dedi.

