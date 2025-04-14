İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2025 Pazartesi / 16 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1064
  • EURO
    43,4279
  • ALTIN
    3943.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump duyurdu! ABD Yemen'den sonra bir ülkeyi daha vurdu
Dünya

Trump duyurdu! ABD Yemen'den sonra bir ülkeyi daha vurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Somali'de 'terör hedeflerini' vurduklarını belirterek, 'Somali halkına terörü sona erdirme ve refah sağlama yönündeki desteğimiz devam edecek. Husilerin yerleşmesine (bunu yapmaya çalışıyorlar) izin vermemeliler.' ifadelerini kullandı.

AA14 Nisan 2025 Pazartesi 07:58 - Güncelleme:
Trump duyurdu! ABD Yemen'den sonra bir ülkeyi daha vurdu
ABONE OL

Trump, Truth Social hesabından bir mesaj paylaştı.

Teröristlerin "saklanma zamanı" olduğunu belirten Trump, dünyanın en iyisi olan ABD askerlerinin onları bulacağını ve harekete geçeceğini kaydetti.

Trump, ABD askerlerinin DEAŞ'ı da 3 haftadan az sürede yok ettiğini iddia ederek, ABD askerlerini terör unsurlarını yok etmeleri için tekrar görevlendirdiğini kaydetti.

Somali halkına terörü sona erdirme ve refah sağlama yönündeki desteklerinin süreceğini belirten Trump, "Husilerin yerleşmesine (bunu yapmaya çalışıyorlar) izin vermemeliler." değerlendirmesinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.