Trump duyurdu: Bir barış anlaşmasına çok yaklaştık

ABD Başkanı Donald Trump, Abu Dabi'de süren Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinden çok ümitli olduklarını belirterek, bir barış anlaşmasına 'çok yaklaştıklarını' söyledi.

AA30 Ocak 2026 Cuma 21:37 - Güncelleme:
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninde, Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin güncel durumu değerlendirdi.

Bu savaşın bir an önce sona ermesini istediklerini ve bu kapsamda Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in, Abu Dabi'deki görüşmelere katılacağını aktaran Trump, bu müzakerelerden çok ümitli olduklarını vurguladı.

Trump, "Steve Witkoff ve Jared Kushner orada. Bence anlaşma için bir şansımız var. Zelenskiy ve Putin, birbirlerinden nefret ediyorlar ve bu durumu çok zorlaştırıyor. Ancak bence bir anlaşmaya çok yaklaştık." diye konuştu.

"ANLAŞMAYA VARMA ŞANSIMIZ YÜKSEK"

Kendisinin şu ana dek 8 savaşı sona erdirdiğini ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın daha kolay olduğunu düşündüğünü ifade eden Trump, iki lider arasındaki anlaşmazlığın savaşı uzattığını savundu.

Müzakerelerde gelinen noktada görüşmelerin iyi gittiğini aktaran Trump, "Bence bir anlaşmaya varma şansımız yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

