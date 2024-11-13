ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, iş insanı Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığını yöneteceğini açıkladı.

Trump, söz konusu görevlendirmeye ilişkin yaptığı açıklamada, kısaltması "DOGE" olan bakanlığa Musk ve Ramaswamy'nin iş birliği yaparak liderlik edeceğini bildirdi.

Donald Trump, Musk ve Ramaswamy'nin hükümet bürokrasisinin ortadan kaldırılmasının, aşırı düzenlemelerin azaltmasının, savurgan harcamaların kesilmesinin ve federal kurumların yeniden yapılandırılmasının önünü açacağını aktardı.

Bunun zamanın "Manhattan Projesi" haline geleceğini belirten Trump, Cumhuriyetçi politikacıların çok uzun zamandır "DOGE" hedeflerinin hayalini kurduğunu ifade etti.

Trump, Hükümet Verimliliği Bakanlığının hükümet dışından tavsiye ve rehberlik sağlayacağını, büyük ölçekli yapısal reformu yönlendirmek ve hükümete daha önce hiç görülmemiş girişimci bir yaklaşım oluşturmak için Beyaz Saray ile Yönetim ve Bütçe Ofisi ile işbirliği yapacağını kaydetti.

Donald Turmp, "Elon ve Vivek'in federal bürokraside verimlilik ve aynı zamanda tüm Amerikalılar için hayatı daha iyi hale getirmek amacıyla değişiklikler yapmasını dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yıllık 6,5 trilyon dolarlık hükümet harcamalarındaki büyük israf ve dolandırıcılığı ortadan kaldıracaklarını vurgulayan Trump, Musk ve Ramaswamy'nin ABD ekonomisini özgürleştirmek ve hükümeti insanlara karşı sorumlu kılmak için birlikte çalışacaklarını belirtti.

Trump, çalışmalarının en geç 4 Temmuz 2026'ya kadar tamamlanacağını kaydederek, Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalanmasının 250. yıl dönümünde daha verimli ve daha az bürokrasiye sahip daha küçük bir hükümetin ülkeye bir "hediye" olacağını ifade etti.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Musk da "Bu, sistemde ve hükümet israfına dahil olanlar arasında şok dalgaları yaratacak." ifadesini kullandı.

TRUMP, SAVUNMA BAKANLIĞI İÇİN ESKİ ASKER PETE HEGSETH'İ ADAY GÖSTERECEĞİNİ AÇIKLADI

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı için eski asker ve televizyon yorumcusu Pete Hegseth'i aday göstereceğini açıkladı.

5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan ve 20 Ocak 2025'te görevi devralacak olan Trump, kabinesindeki önemli bir ismi daha bugün kamuoyuna duyurdu.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından, kabinedeki en önemli pozisyonlardan biri olan savunma bakanlığı için eski asker ve Fox News kanalında yorumculuk yapan Hegseth'i aday göstereceğini açıkladı.

Amerikan ordusunun farklı birimlerinde görev yapan Hegseth, hem Irak hem de Afganistan'da farklı dönemlerde görev yaptı. 2 kez bronz madalya kazanan Hegseth, uzun yıllardır gazilerle ilgili programlar ve etkinlikler düzenleyen bir isim olarak tanınıyor.

ABD'de Cumhuriyetçi kanada yakın yayın yapan Fox News kanalında program yapan Hegseth'in, kamuoyunun beklemediği "sürpriz" bir isim olarak Trump tarafından aday gösterildiği kaydedildi.

Hegseth, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra Senato'da onay alarak görevine başlayabilecek.

- İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞINA NOEM ADAY GÖSTERİLDİ

Öte yandan Trump, İç Güvenlik Bakanlığına South Dakota Valisi Kristi Noem'i aday gösterdiğini açıkladı.

İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP), Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE), Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ve Gizli Servis gibi kuruluşlar bulunuyor.

Noem'in bu göreve getirilmesinin, Trump'ın göçmen politikalarını uygulama konusunda kararlılığını gösterdiği ifade ediliyor.

TRUMP, CIA DİREKTÖRLÜĞÜNE ESKİ ULUSAL İSTİHBARAT DİREKTÖRÜ RATCLİFFE'İ ADAY GÖSTERDİ

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü görevi için eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'i aday göstereceğini duyurdu.

5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan ve 20 Ocak 2025'te görevi devralacak olan Trump, kabinesindeki önemli bir ismi daha bugün kamuoyuna duyurdu.

Trump'ın ekibi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Trump, 2020-2021 döneminde Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevini yürüten eski Kongre üyesi Ratcliffe'in yeni kabinesinde CIA Direktörü olarak görev yapacağını belirtti.

Ratcliffe, Trump'ın ilk başkanlık döneminin son yılında ülkedeki istihbarat örgütlerinin çatı yapısı olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevini yürüten Trump'a çok yakın bir isim olarak biliniyor.

Senatodan onay aldıktan sonra görevine başlayabilecek olan Ratcliffe, Texas'tan Kongre'ye gelen bir isim olarak Trump'ın kabinesine şu ana kadar aday gösterdiği diğer isimler gibi aşırı sağcı görüşleriyle tanınıyor.

2007-2008 arasında Texas Doğu Bölgesinde savcılık vekilliği görevini yürüten Ratcliffe, daha sonra 2012 yılına kadar aynı eyalette Heath kentinde belediye başkanlığı yaptı.

2015 yılında ABD Temsilciler Meclisi'ne giren Ratcliffe, bu görevini 2020 yılında Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine getirilene kadar sürdürdü.

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