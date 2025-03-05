ABD Başkanı Trump, Kongre tarihinin en uzun konuşmasını yaptığı ortak oturumda Amerikan halkına hitap ederken, konuşmasının dış politika bölümünde Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın artık sona ermesi gerektiğini ve bu savaşın bitmesini çok istediğini vurgulayarak, iki tarafla da görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den bir mektup aldığını açıklayan Trump, şunları kaydetti:

"Mektupta şu ifadeler yer alıyor: Ukrayna kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazırdır. Hiç kimse barışı Ukraynalılardan daha fazla isteyemez. Ben ve ekibim kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız."

Zelenskiy'nin mektubunu okumaya devam eden Trump, Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu, "Madenler ve güvenlikle ilgili anlaşmaya gelince, Ukrayna sizin için uygun olan herhangi bir zamanda bu anlaşmayı imzalamaya hazırdır." sözleriyle duyurdu.

Mektup için Zelenskiy'ye teşekkür eden Trump, eş zamanlı olarak Rusya ile de görüşmelerin sürdüğünü ve barış anlaşması için masaya oturmaya Rusların da hazır olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçen cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmış, daha sonra yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmişti. Zelenskiy, Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Trump, Zelenski'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenski ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.



- GRÖNLAND'I BİR ŞEKİLDE ALACAĞIZ

Öte yandan Trump, daha önceki sözlerine atıfta bulunarak, Grönland'ın Amerikan ulusal çıkarları için çok önemli olduğunu ve burayı almak istediklerini yineledi.

"Bu akşam Grönland halkına da bir mesajım var. Kendi geleceğinizi belirleme hakkınızı kuvvetle destekliyoruz ve eğer isterseniz, sizi Amerika Birleşik Devletleri'ne bekliyoruz. Grönland'a ulusal güvenlik ve hatta uluslararası güvenlik için ihtiyacımız var. Sanırım öyle ya da böyle bunu elde edeceğiz. Bunu elde edip sizi güvende tutacağız. Sizi zengin edeceğiz ve birlikte Grönland'ı daha önce mümkün olduğunu düşünmediğiniz yerlere taşıyacağız." ifadelerini kullanan Trump, bu bölgenin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

- PANAMA KANALI'NI GERİ ALACAĞIZ

Bir kez daha "Panama Kanalı'nı geri alacağız." diyen Trump, bu yönde somut adımlar atmaya başladıklarını söyledi.

Panama Kanalı'nı Amerikalıların yaptığını ve daha sonra Panama'ya verdiklerini anlatan Trump, kanalın kontrolünün daha sonra Çin'e geçtiğini savunarak, bunu kabul etmeyeceklerini kaydetti.

- ALTIN KUBBE FÜZE SAVUNMA KALKANI

Trump, İsrail'dekine benzer bir füze savunma kalkanına ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Kongre'den, ülkemizi korumak için tamamı ABD'de üretilen son teknoloji ürünü altın kubbe füze savunma kalkanını finanse etmesini istiyorum." dedi.



ABD Başkanı, 3,5 yıl önce Afganistan'dan çekilme sürecinde Amerikan askerlerini hedef alan ve DEAŞ üyelerinin yaptığı belirtilen bir saldırının failinin de yakalandığını ve ABD'ye getirildiğini duyurdu.

TRUMP'IN KONGRE KONUŞMASINI BÖLEN DEMOKRAT MECLİS ÜYESİ SALONDAN ÇIKARILDI

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi, Demokrat Al Green, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre ortak oturumunda yaptığı konuşmayı böldüğü için salondan dışarı çıkarıldı.

ABD Başkanı Trump'ın konuşmasının başında, Temsilciler Meclisi salonunda ilginç bir olay yaşandı.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Green, Meclis Başkanı Mike Johnson'ın uyarılarına rağmen Trump'ın konuşmasını bölmeye devam etmesi üzerine güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.

Bu esnada Demokrat meclis üyeleri Trump'ı yuhalarken, Cumhuriyetçiler ise "ABD" sloganları attı.

Johnson, Green'in çıkarılmasından önce, "Üyelerin kasıtlı bir şekilde salon adabı bozmaya devam ettiğini tespit eden Başkan, şimdi güvenlik görevlilerine düzeni sağlaması ve bu beyefendiyi salondan çıkarması talimatını veriyor." dedi.

Trump, Green'in salondan çıkarılmasının ardından konuşmasına devam etti.