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Dünya

Trump: Eğer ben yargılanacaksam hilekar Biden'da yargılansın

Trump, kendisine yargı dokunulmazlığı uygulanmaması halinde mevcut Başkan Joe Biden'a da uygulanmaması ve Biden'ın da yargılanması gerektiğini savundu.

AA9 Ocak 2024 Salı 01:01 - Güncelleme:
Trump: Eğer ben yargılanacaksam hilekar Biden'da yargılansın
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, yarın başlayacak ve Kongre baskınındaki rolü dolayısıyla yargılanıp yargılanamayacağına ilişkin temyiz mahkemesinde görülecek davadan bir gün önce, konuyu değerlendirdi.

Truth Social'da yaptığı açıklamada, eski bir ABD başkanı olarak yargı dokunulmazlığına sahip olması gerektiğini ve yanlış bir şey yapmadığını savunan Trump, "Elbette ABD Başkanı ve Başkomutan olarak dokunulmazlık hakkına sahibim. (6 Ocak sürecinde) Seçim kampanyası yapmıyordum, seçimler çoktan bitmişti. Oy sahtekarlığı olup olmadığını araştırıyordum ki bu benim görevimdir." değerlendirmesini yaptı.

Başkan olarak yaptığı bu eylemlerden dolayı yargı bağışıklığına sahip olması gerektiğini kaydeden Trump, "Eğer benim dokunulmazlığım olmayacaksa hilekar Joe Biden'ın da dokunulmazlığı olmamalı." ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı Trump hakkında, ikisi federal düzeyde, ikisi de eyalet düzeyinde toplam 4 farklı dava süreci devam ediyor.

Bunlardan biri de Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınındaki rolünü ve bu rolü dolayısıyla Trump'ın siyasi kariyerine devam edip edemeyeceğini ele alıyor.

Donald Trump'ın avukatları, müvekkillerinin başkanlık görevi sürerken yaptığı konuşma ve siyasi eylemlerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu ve dokunulmazlık kapsamında girdiğini savunuyor.

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