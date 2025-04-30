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Dünya

Trump: ekonomideki daralmanın sorumlusu Biden'ın politikaları

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin büyük bir sıçrama yapacağını ancak önce eski başkan Joe Biden'ın yükünden kurtulmaları gerektiğini belirterek, büyümenin biraz zaman alacağını bildirdi.

AA30 Nisan 2025 Çarşamba 16:58 - Güncelleme:
Trump: ekonomideki daralmanın sorumlusu Biden'ın politikaları
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Trump, ABD ekonomisinin 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,3 küçüldüğüne dair verilerin açıklanmasının ardından Truth Social hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında "Bu Biden'ın borsası, Trump'ın değil." ifadesine yer veren Trump, kendisinin 20 Ocak'a kadar görevi devralmadığını anımsattı.

Trump, gümrük vergilerinin yakında devreye gireceğini ve şirketlerin rekor sayılarda ABD'ye geri dönmeye başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz büyük bir sıçrama yapacak, ama önce Biden'ın 'yükünden' kurtulmamız gerekiyor. Bu biraz zaman alacak, tarifelerle hiçbir ilgisi yok, sadece (Biden) bize kötü rakamlar bıraktı. Ama büyüme başladığında, benzeri görülmemiş bir şey olacak. Sabırlı olun."

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