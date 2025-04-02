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Dünya

Trump, Elon Musk'tan vaz geçiyor; Tesla'nın sahibi beceremedi

ABD'li milyarder Elon Musk'ın, ABD Başkanı Donald Trump hükümetindeki görevinden ayrılacağı iddia edildi. Trump, konuya ilişkin yöneltilen bir soruya 'Bence harika biri, ama aynı zamanda yönetmesi gereken büyük bir şirketi olduğunu düşünüyorum' diyerek Musk'tan vaz geçtiğinin mesajını verdi.

IHA2 Nisan 2025 Çarşamba 22:43 - Güncelleme:
Trump, Elon Musk'tan vaz geçiyor; Tesla'nın sahibi beceremedi
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ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk'ın görevinden ayrılacağı iddia edildi. ABD basının adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Trump'ın Musk'ın görevinden ayrılacağına dair kabine üyelerine ve diğer yakın çevresine bilgi verdiği ve Musk ile ortak bir mutabakata vardığı öne sürüldü.

Musk, federal harcamaların azaltılması ve çeşitli devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması çalışmalarına liderlik ediyordu. Özellikle savunma ve uzay projelerinde özel sektör entegrasyonunu hızlandırma konusunda kritik roller üstlenen Musk, şirketlerindeki yoğun iş takvimine odaklanmak için bu kararı aldığı iddia edildi. Beyaz Saray ve Musk henüz söz konusu iddialar hakkında resmi açıklamada bulunmadı.

"ELON MUSK HARİKA BİRİ, ANCAK YÖNETMESİ GEREKEN BÜYÜK BİR ŞİRKETİ VAR"

Trump, Musk'ın görev süresi ve DOGE'nin akıbetinin ne olacağına dair bir soruyu verdiği cevapta, Musk için "Bence harika biri, ama aynı zamanda yönetmesi gereken büyük bir şirketi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bir noktada işine geri dönecek" demişti.

Trump, buna rağmen Musk'ı mümkün olduğunca görevde tutacağını vurgulamıştı. Trump, DOGE'nin faaliyetlerine devam edip etmeyeceği sorusuna ise, "Size bunu söyleyemem. Şunu söyleyebilirim ki, DOGE ile çalışan insanların çoğu sekreter, yani çeşitli kurumların başkanları ve çok şey öğrendiler. Belirli bir noktada bunun sona ereceğini düşünüyorum, ancak onlar da büyük bir eğitim aldılar ve gerçekten iyi bir iş çıkarıyorlar" demişti.

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