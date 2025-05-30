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Dünya

Trump: Elon'un Amerika'ya hizmetinin modern tarihte eşi benzeri yok

İş insanı Elon Musk'ın Amerika'ya hizmetinin modern tarihte eşi benzeri olmadığını ifade eden ABD Başkanı Donald Trump, iş insanı Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ile Washington'daki eski iş yapma biçiminde 'muazzam' bir değişim sağladığını belirtti.

AA30 Mayıs 2025 Cuma 23:24 - Güncelleme:
Trump: Elon'un Amerika'ya hizmetinin modern tarihte eşi benzeri yok
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Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, danışmanlık görevinden ayrıldığını açıklayan ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'a veda etti.

Musk'ı "dünyanın yetiştirdiği en büyük iş liderlerinden ve yenilikçilerinden biri" olarak tanımlayan Trump, "Çok büyük yeteneklerini ülkemizin hizmetine sunmak için öne çıktı ve bunu takdir ediyoruz. Elon'un yorulmadan çalıştığını, nesillerdir en kapsamlı ve sonuç odaklı hükümet reformu programına öncülük ettiğini söylemek istiyorum." dedi.

"ELON ASLINDA GERÇEKTEN AYRILMIYOR"

Trump, Musk'ın DOGE ile Washington'daki eski iş yapma biçiminde "muazzam" bir değişim sağladığını ifade etti.

DOGE'nin Musk'ın rehberliğinde yolsuzluğun tespit edilmesine, israfın azaltılmasına, bozuk ve güncel olmayan sistemlerin modernize edilmesine yardımcı olduğunu anlatan Trump, "DOGE kesintilerini kalıcı hale getirmeye ve gelecek aylarda çok daha fazla israfı durdurmaya kararlıyız." diye konuştu.

Trump, "Elon aslında gerçekten ayrılmıyor. Gidip gelecek. Bence bu onun bebeği ve birçok şey yapacak. Elon'un Amerika'ya hizmetinin modern tarihte eşi benzeri yok." dedi.

"BU DOGE'NİN SONU DEĞİL, ASLINDA BAŞLANGICI"

Milyarder iş insanı Elon Musk da özel hükümet çalışanı olarak görev süresinin sona ermesi gerektiğini, bunun baştan beri sınırlı süreli bir görev olduğunu söyledi. Musk, "Bu DOGE'nin sonu değil, aslında başlangıcı." diye konuştu.

DOGE ekibinin zamanla daha da güçleneceğini ve etkisinin artacağını belirten Musk, bunu bir "yaşam biçimi" olarak tanımladı. Musk, zamanla trilyon dolarlık tasarruf sağlanacağından emin olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Trump'ın "dostu ve danışmanı" olmayı sürdüreceğini ifade eden Musk, Trump istediği sürece tavsiye vermeye devam edeceğini söyledi.

"OVAL OFİS, BAŞKAN SAYESİNDE NİHAYET HAK ETTİĞİ İHTİŞAMA KAVUŞTU"

Öte yandan konuşmasında Oval Ofis'in güzelliğine ve tavanındaki altın detayına dikkati çeken Musk, "Oval Ofis, Başkan sayesinde nihayet hak ettiği ihtişama kavuştu." dedi.

Bunun üzerine Trump da tavanın uzun zamandır alçıyla kaplı olduğunu ve orada bir kartal simgesinin olduğunu kimsenin görmediğini anlattı. Trump, 24 ayar altınla kaplayarak bu simgeyi öne çıkardıklarını aktardı.

Ayrıca Trump, Musk'a özel hükümet çalışanı olarak yaptığı hizmetlerden dolayı Beyaz Saray'ın altın anahtarını hediye etti.

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