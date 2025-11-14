İSTANBUL 17°C / 7°C
Trump ''Epstein''e ilişkin hedef şaşırttı: Bill Clinton için FBI'ı göreve çağırdı

Bir süredir 'Epstein' dosyasında adının geçtiği belirtilen ABD Başkanı Donald Trump, okların yönünü Bill Clinton'a çevirdi. Trump, eski başkan Clinton ve diğer bazı önemli kişi ve kurumlar arasındaki ilişkilerin araştırılması için FBI'a talimat verdiğini belirtti.

14 Kasım 2025 Cuma 20:16
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada önemli bazı Demokrat isimleri hedef aldı.

Trump, hükümetin kapanmasından sorumlu tuttuğu Demokratları, Jeffrey Epstein olayını yeniden gündeme taşıyarak "gündemi değiştirmeye çalışmakla" suçladı.

Trump, açıklamasında, "Bu nedenle, Adalet Bakanı Pam Bondi ve Adalet Bakanlığından, FBI'daki vatanseverlerimizle birlikte, Jeffrey Epstein'ın Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase ve diğer birçok kişi ve kurumla olan ilişkisini ve neler olup bittiğini araştırmalarını isteyeceğim." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, adını zikrettiği kişi ve kurumların Epstein ile ilişkili olduklarını ve onun "adasında" zaman geçirdiklerini iddia ederek, "Takipte kalın." mesajını paylaştı.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

