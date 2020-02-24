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Dünya

Trump etkisi... S-400 alıyor diye tehdit etti, 3 milyar dolarlık silah sattı

Hindistan'ın Rusya ile imzaladığı S-400 anlaşmasından vazgeçmesi gerektiğini savunan ABD, Trump'ın Hindistan ziyaretiyle yaşanan krizi unuttu. Trump ziyaretinde Hindistan'a da 3 milyar dolarlık silah satmayı başardı.

star.com.tr24 Şubat 2020 Pazartesi17:10 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 17:11

ABD Başkan'ı Donald Trump, Hindistan'da ilk resmi ziyareti için, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaklaşık 100 bin kişilik bir miting ve Taç Mahal ziyaretini kapsayan 36 saatlik bir turun başlangıcı için Pazartesi günü Hindistan'a geldi.

Ziyaret öncesi gazetecilere konuşan Trump, 'Benim için heyecan verici.' açıklamasında bulundu.

Ziyaret sırasında Bir Beyaz Saray yetkilisi, Müslümanları ikinci sınıf vatandaş olarak gören Yeni Vatandaşlık Yasası ve inanca dayalı vatandaşlık dayatmalarının da Trump tarafından görüşmelerde gündeme getirileceğini söyledi.

Trump ve Modi, dünyanın en büyük kriket stadyumundaki ortak miting sırasında birbirlerine övgüde bulundu. Modi Trump'ı ve ABD'yi dünyanın en büyük demokrasi temsilcileri olarak övdü.

Trump da Modi'den, 'gerçek dost' diye bahsederek 3 milyar dolarlık bir savunma anlaşması yaptıklarını ve iki ülke arasındaki yakın ilişkilerden bahsetti.

S-400 KRİZİNDEN 3 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMAYA

ABD ve Hindistan'ın, Amerikan helikopterleri ve diğer askeri teçhizatı kapsayan 3 milyar dolardan fazla bir anlaşma üzerinde mutabakat sağladığı belirtildi.

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı...

'ABD Hindistan'a gezegendeki en iyi ve en korkulan askeri teçhizatı sağlamayı dört gözle bekliyor. Uçaklar, füzeler, roketler, gemiler... Bugüne kadar yapılmış en büyük silahları yapıyoruz. Biz en iyisini yapıyoruz ve şimdi Hindistan'la çalışıyoruz. Yarın temsilcilerimizin, Hindistan Silahlı Kuvvetlerine en iyi, en gelişmiş askeri helikopterler ve diğer ekipmanları sağlamak için 3 milyar doların üzerinde satış anlaşması kapsamında imzalar atacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum"

S-400 KRİZİ

Hindistan ile Rusya arasında 2018'de imzalanan 5,43 milyar dolarlık S-400 sözleşmesi ABD'nin tepkisine neden olmuştu.

Washington ise, S-400'ün NATO savunma altyapısıyla “uyumsuz” olduğunu ve F-35 için bir tehdit oluşturduğunu savunarak müttefiklerinin Rus sistemlerini almasına karşı çıkmaya devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bir ABD müttefiki olan Hindistan'ın, S-400 almaktan vazgeçmesi gerektiğini, aksi takdirde Türkiye gibi benzer yaptırımlarla karşılaşacağı tehdidinde bulundu.

Hindistan ise, diğer ülkelerin 'ulusal savunma konusunda alınan kararlara' karışamayacağını söylüyor.

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