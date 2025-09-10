İSTANBUL 29°C / 20°C
10 Eylül 2025 Çarşamba
  • Dünya
  • Trump: Fed Başkanı Powell tam bir felaket, hiçbir şeyden haberi yok
Dünya

Trump: Fed Başkanı Powell tam bir felaket, hiçbir şeyden haberi yok

Ülkesinde enflasyonun olmadığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını derhal 'büyük' ölçüde düşürmesi gerektiğini dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, 'Fed Başkanı Jerome Powell tam bir felaket, hiçbir şeyden haberi yok' dedi.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 16:55
Trump: Fed Başkanı Powell tam bir felaket, hiçbir şeyden haberi yok
Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD'de bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ardından enflasyonun olmadığını belirten Trump, "çok geç" lakabını taktığı Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranını hemen "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini kaydetti.

Trump, "Powell tam bir felaket, hiçbir şeyden haberi yok." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de ÜFE ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşmişti.

