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Dünya

Trump, Fed Başkanlığı için yeni ismi erken açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine düşündüğü yeni ismi yakında duyuracağı ileri sürüldü.

AA26 Haziran 2025 Perşembe 09:27 - Güncelleme:
Trump, Fed Başkanlığı için yeni ismi erken açıklayacak
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yerine yeni isimler düşündüğü ve görev için seçtiği ismi erken açıklamayı planladığı iddia edildi.

The Wall Street Journal'ın ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın, Powell'ın yerine geçecek kişiyi eylül ya da ekimde seçme ve ilan etmeyi değerlendirdiği belirtildi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişi, Trump'ın "Powell'a yönelik öfkesinin" Başkan'ın duyuruyu düşünülenden erken bir tarihte yapmasına neden olabileceğini söyledi.

Kaynaklar, Trump'ın Fed Başkanlığı için değerlendirdiği isimlerden bazılarının, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ve eski Fed Guvernörü Kevin Warsh olduğunu kaydetti.

Konuya ilişkin bilgi sahibi olan diğer kişiler ise Hazine Bakanı Scott Bessent'in Trump'a potansiyel bir aday olarak sunulduğunu söyledi. Kaynaklar tarafından aktarılan diğer isimler arasında eski Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da bulunuyor.

Beyaz Saray, Trump'ın Fed Başkanının daha erken açıklanmasını isteyip istemediği sorusunu, Fed'in büyüme odaklı bir para politikası izlemesi gerektiği şeklinde yanıtladı.

Trump, NATO Zirvesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Powell hakkında, "Neyse ki çok yakında gidecek, çünkü bence berbat biri." ifadelerini kullanmıştı. Trump, "Üç ya da dört kişi içinde kimi seçeceğimi biliyorum." demişti.

Görevinin bitmesine 11 ay kalan Powell hakkındaki eleştirilerini yineleyen Trump, "Çok aptal bir insan olduğunu düşünüyorum." diye konuşmuştu.

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