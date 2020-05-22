İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,794
  • EURO
    7,4269
  • ALTIN
    378.315
  • BIST100
    102649
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump: Fed ve Hazine'nin daha çok cephanesi var
Dünya

Trump: Fed ve Hazine'nin daha çok cephanesi var

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Hazinesi'nin, ekonomiyi desteklemek için kullanabilecekleri 'daha çok cephaneleri' olduğunu vurguladı.

DHA22 Mayıs 2020 Cuma 09:08 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 09:08
ABONE OL

Trump, ABD ekonomisinin Fed'in yeni desteklerine gereksiniminin olduğunu düşünmediğini de ekledi.

Trump, Michigan'daki Fort fabrikasını ziyareti sırasında yaptığı bu konuşmasında ayrıca, eyalet valilerinin ekonomiyi yeniden açılmasına karşı çıkmaları durumunda, ABD hükümetinin buna tepki göstereceğini de vurguladı.

Trump gazetecilerin sorusu üzerine, Covid-19 salgınında ikinci bir dalga gelmesi durumunda ekonomiyi kapatmayı düşünmediklerini vurguladı:

"Biz yangını söndüreceğiz; ülkeyi kapatmayacağız. Yangını söndürecek durumdayız. Yangının kor ya da alev olması farketmez, onu söndüreceğiz; ancak, ülkeyi kapatmayacağız."

Koronavirüs nedeniyle ülkelerine gidemeyen yabancı öğrencilere üniversitede çalışma fırsatı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.