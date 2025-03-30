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Dünya

Trump, Finlandiya ile ilişkileri güçlendireceklerini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için işbirliği yapacaklarını açıkladı.

AA30 Mart 2025 Pazar 13:41 - Güncelleme:
Trump, Finlandiya ile ilişkileri güçlendireceklerini söyledi
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Başkan Trump, ABD'yi ziyaret eden Stubb ile görüşmesinin ardından Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trump, çok iyi bir golf oyuncusu olduğunu belirttiği Stubb ile golf oynadıklarını ve bir turnuva kazandıklarını belirtti.

Özellikle ABD'nin buzkıran gemilere olan ihtiyacını vurgulayan Trump, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için işbirliği yapacaklarını ifade etti.

Trump, Stubb'un kendisine "ABD'nin geri döndüğünü ve yeniden güçlendiğini" söylediğini aktararak, kendisinin de bu görüşe katıldığını kaydetti.

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