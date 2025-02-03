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Dünya

Trump, Gazze ateşkesini tiye aldı: Bir garantisi yok

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki ateşkesin devamına ilişkin garantilerinin olmadığını belirtti.

AA3 Şubat 2025 Pazartesi 22:44 - Güncelleme:
Trump, Gazze ateşkesini tiye aldı: Bir garantisi yok
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ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Gazze'deki ateşkesin devam edip etmeyeceği ile ilgili soru üzerine, "Onun süreceğine ilişkin bir güvencem yok, bu anlaşmanın devam edeceğine ilişkin bir garantimiz yok." açıklamasını yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yarın Beyaz Saray'da görüşeceğini belirten Trump, bölgedeki duruma ilişkin tüm meseleleri ele alacaklarını kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya yanıt veren Trump, bu konuda konuşmak istemediğini ancak İsrail'in Orta Doğu'da oldukça küçük bir toprak parçasına sahip olduğunu belirtti.

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