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Dünya

Kirli girişim! Trump, Gazze'ye çökme planını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin 'çatışmalar sona erdiğinde İsrail tarafından ABD'ye teslim edileceğini' belirtti.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 14:47 - Güncelleme:
Kirli girişim! Trump, Gazze'ye çökme planını açıkladı
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Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan Gazze'yi "devralma" planına dair paylaşım yaptı.

Filistinlilerin söz konusu plan dahilinde daha "mutlu" bir yaşama kavuşacaklarını iddia eden Trump, "Gazze, çatışmalar sona erdiğinde İsrail tarafından ABD'ye teslim edilecek. Filistinliler, (ABD'de Senato Azınlık Lideri) Chuck Schumer gibi insanlar, bölgede yeni ve modern evleri olan çok daha güvenli ve güzel topluluklara çoktan yerleştirilmiş olacaklar. Gerçekten mutlu, güvenli ve özgür olma şansına sahip olacaklar." ifadelerini kullandı.

Trump bölgede istikrarın hakim olacağını savunarak, "ABD, dünyanın dört bir yanından gelen büyük kalkınma ekipleriyle birlikte çalışarak, yavaş ve dikkatli bir şekilde, dünya üzerinde türünün en büyük ve en görkemli gelişmelerinden biri haline gelecek olan şeyin inşasına başlayacak. ABD askerlerine ihtiyaç duyulmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

- TRUMP'IN, GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ ZORLA YERİNDEN ETME PLANI

Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalarla diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binaların kaldırılmasından sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.

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