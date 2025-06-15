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Dünya

Trump ''Gazze kasabı'' Netanyahu'ya kapıları kapattı

İsrail'in, Trump yönetiminden son 48 saat içinde İran'ın nükleer programını ortadan kaldırmak için İran'a karşı savaşa katılmasını istediği ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın bunu kabul etmediği iddia edildi.

AA15 Haziran 2025 Pazar 07:48 - Güncelleme:
Trump ''Gazze kasabı'' Netanyahu'ya kapıları kapattı
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Axios haber sitesine konuşan iki İsrailli yetkiliye göre, İsrail, İran'a saldırılarında ABD'den katılmasını istedi.

İsrail'in, dağın içine veya yerin altına inşa edilmiş İran'ın Fordow uranyum zenginleştirme tesisini yok etmek için gereken sığınak delici bombalara ve bombardıman uçaklarına sahip olmadığı için ABD'den yardım istediği öne sürüldü.

Ancak Trump yönetiminin şimdiye kadar İsrail'in operasyonundan kendini uzak tutmaya çalıştığı, İran'da tek bir tesisini dahi direk bombalamak için saldırmasının ABD'yi doğrudan savaşın içine çekeceği endişesi ile bunu şu an dikkate almadığı savunuldu.

Öte yandan diğer bir İsrailli yetkilinin, Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde "gerekirse bunu yapabileceğini" söylediği iddia edilerek, İsrail'in Trump'ın bu talebi kabul etmesini umduğu öne sürüldü.

Kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisi, dün AA'ya yaptığı açıklamada, "Bugün her ne olursa bu engellenemez. Ancak İran isterse bu çatışmaya başarılı bir barışçıl çözüm için müzakere etme yeteneğine sahibiz. İran'ın barışı sağlamasının en hızlı yolu nükleer silah programından vazgeçmesidir." ifadelerini kullanmıştı.

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