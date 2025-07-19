İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2025 Cumartesi / 24 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4343
  • EURO
    47,1614
  • ALTIN
    4350.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump: Gazze'den 10 esir daha serbest bırakılacak
Dünya

Trump: Gazze'den 10 esir daha serbest bırakılacak

ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda Gazze Şeridi'nden 10 esirin daha serbest kalacağını açıkladı.

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 10:18 - Güncelleme:
Trump: Gazze'den 10 esir daha serbest bırakılacak
ABONE OL

Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı görüşme sırasında Trump, gazetecilere açıklamada bulundu.

Trump, "(Gazze'den) Esirlerin çoğunu geri aldık. Çok yakın zamanda 10 esir daha serbest kalacak ve bunun olabildiğince hızlı olmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Başkan Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un çabalarına da değinen Trump, "Steve Witkoff muhteşemdi. Bu konuda harika iş çıkardı. Kendisi iyi bir adam ve iyi bir anlaşma yapıcı." ifadesini kullandı.

Trump konu hakkında daha fazla detay vermedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.