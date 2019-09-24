ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'nda konuşuyor. Trump'ın açıklamasından satır başları:

- Gelecek küreselcilerin değil, vatanseverlerin olacak

- ABD tüm ortaklarından savunma yükünün adil paylaşılmasını beklediğini net şekilde bildirdi.

- Japonya ile ticaret anlaşması yarın nihai halini alacak.

- Brexit'in ardından Britanya ile ticaret anlaşması yapmayı dört gözle bekliyoruz.

- Çin söz verdiği reformları hiçbirini yapmamakla kalmadı, muazzam pazar bariyerleri ortaya koydu. Çin bazı ABD şirketlerinin dizaynlarını çaldı. Çin'in ticaretle ilgili eylemleri karşısında Dünya Ticaret Örgütü'nde şiddetli değişiklikler yapılmalı.

- Dünyadaki ülkelerin karşısındaki en büyük tehlike İran'ın baskıcı rejimidir. Suriye'de ve Yemen'de savaşın sponsorluğunu yapmaktadırlar. İran'ın nükleer silahlara erişimini engellemek için ABD'yi İran'la yapılan berbat anlaşmadan çektim.

- İran böyle davrandıkça (ABD'nin uyguladığı) yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır.

- Afganistan'da Taliban saldırılarına devam ediyor ancak müttefiklerimizle birlikte barış için çalışmayı asla bırakmayacağız