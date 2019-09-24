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Trump: İran böyle davrandıkça yaptırımlar gevşetilmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, 'İran böyle davrandıkça (ABD'nin uyguladığı) yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır.' dedi.

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ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'nda konuşuyor. Trump'ın açıklamasından satır başları:
 
- Gelecek küreselcilerin değil, vatanseverlerin olacak
 
- ABD tüm ortaklarından savunma yükünün adil paylaşılmasını beklediğini net şekilde bildirdi.
 
- Japonya ile ticaret anlaşması yarın nihai halini alacak.
 
- Brexit'in ardından Britanya ile ticaret anlaşması yapmayı dört gözle bekliyoruz.
 
- Çin söz verdiği reformları hiçbirini yapmamakla kalmadı, muazzam pazar bariyerleri ortaya koydu. Çin bazı ABD şirketlerinin dizaynlarını çaldı. Çin'in ticaretle ilgili eylemleri karşısında Dünya Ticaret Örgütü'nde şiddetli değişiklikler yapılmalı.
 
- Dünyadaki ülkelerin karşısındaki en büyük tehlike İran'ın baskıcı rejimidir. Suriye'de ve Yemen'de savaşın sponsorluğunu yapmaktadırlar. İran'ın nükleer silahlara erişimini engellemek için ABD'yi İran'la yapılan berbat anlaşmadan çektim.
 
- İran böyle davrandıkça (ABD'nin uyguladığı) yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır.
 
- Afganistan'da Taliban saldırılarına devam ediyor ancak müttefiklerimizle birlikte barış için çalışmayı asla bırakmayacağız
 

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