Trump: İran böyle davrandıkça yaptırımlar gevşetilmeyecek
ABD Başkanı Donald Trump, 'İran böyle davrandıkça (ABD'nin uyguladığı) yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır.' dedi.
ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'nda konuşuyor. Trump'ın açıklamasından satır başları:
- Gelecek küreselcilerin değil, vatanseverlerin olacak
- ABD tüm ortaklarından savunma yükünün adil paylaşılmasını beklediğini net şekilde bildirdi.
- Japonya ile ticaret anlaşması yarın nihai halini alacak.
- Brexit'in ardından Britanya ile ticaret anlaşması yapmayı dört gözle bekliyoruz.
- Çin söz verdiği reformları hiçbirini yapmamakla kalmadı, muazzam pazar bariyerleri ortaya koydu. Çin bazı ABD şirketlerinin dizaynlarını çaldı. Çin'in ticaretle ilgili eylemleri karşısında Dünya Ticaret Örgütü'nde şiddetli değişiklikler yapılmalı.
- Dünyadaki ülkelerin karşısındaki en büyük tehlike İran'ın baskıcı rejimidir. Suriye'de ve Yemen'de savaşın sponsorluğunu yapmaktadırlar. İran'ın nükleer silahlara erişimini engellemek için ABD'yi İran'la yapılan berbat anlaşmadan çektim.
- İran böyle davrandıkça (ABD'nin uyguladığı) yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır.
- Afganistan'da Taliban saldırılarına devam ediyor ancak müttefiklerimizle birlikte barış için çalışmayı asla bırakmayacağız
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