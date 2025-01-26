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Dünya

Trump gelir gelmez İsrail'e yatırım yaptı: 1 tonluk MK-84 sevk etti teşekkürü kaptı

ABD Başkanı Donald Trump, işgalci İsrail lehine kararlar almaya devam ediyor. Trump, Joe Biden yönetimi tarafından durdurulan yaklaşık 1 tonluk MK-84 bombalarının İsrail'e sevkiyatına izin verdi. İsrail'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

IHA26 Ocak 2025 Pazar 16:10 - Güncelleme:
Trump gelir gelmez İsrail'e yatırım yaptı: 1 tonluk MK-84 sevk etti teşekkürü kaptı
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ABD'nin eski Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından durdurulan yaklaşık 1 tonluk MK-84 bombalarının İsrail'e sevkiyatına ABD Başkanı Donald Trump izin verdi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar Trump'ın bu adımının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'e önemli savunma sevkiyatını serbest bırakarak bir başka liderlik örneği sergilediği için Başkan Trump'a teşekkür ederim. İsrail kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğunda Orta Doğu daha güvenli olur" dedi.

Trump dün Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, MK-84 bombaları için "Onları bugün serbest bıraktık. Parasını ödediler ve uzun zamandır bekliyorlardı. Depodaydılar" ifadelerini kullanmıştı.

ABD, İsrail'in bu mühimmatı Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırmak için kullanabileceği endişesiyle Mayıs ayında askıya almıştı.

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