27 Ağustos 2025 Çarşamba / 4 RebiülEvvel 1447
  • Haberler
  • Dünya
  • Trump, George Soros'u hedef aldı: Amerika'yı daha fazla parçalamasına izin vermeyeceğiz
Dünya

Trump, George Soros'u hedef aldı: Amerika'yı daha fazla parçalamasına izin vermeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, George Soros ile oğlunun 'ABD'deki şiddet içeren protestoları desteklediği' gerekçesiyle yargılanması gerektiğini savundu. Trump yaptığı açıklamada, 'Bu delilerin Amerika'yı daha fazla parçalamasına izin vermeyeceğiz' dedi.

AA27 Ağustos 2025 Çarşamba 16:52 - Güncelleme:
Trump, George Soros'u hedef aldı: Amerika'yı daha fazla parçalamasına izin vermeyeceğiz
ABONE OL

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, iş insanı Soros'u hedef aldı.

Trump, açıklamasında, "George Soros ve onun harika radikal solcu oğlu, ABD'nin dört bir yanında şiddet içeren protestoları destekledikleri için RICO yasası uyarınca yargılanmalıdır. Bu delilerin Amerika'yı daha fazla parçalamasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Soros ile oğlunun Amerika'da rahat hareket etmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, "Soros ve psikopat grubu, ülkemize büyük zarar verdi! Buna, onun batı yakasındaki çılgın arkadaşları da dahil. Dikkatli olun, sizi izliyoruz." ifadelerine yer verdi.

