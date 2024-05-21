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Dünya

Trump geri adım attı! Paylaşımını tepkilerin ardından silmek zorunda kaldı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı paylaşımı, gelen tepkilerin ardından sildi. Tepkilerin nedeni videoda birleşik kutsal imparatorluk anlamına gelen 'Unified Reich' ifadesinin kullanılması oldu.

AA21 Mayıs 2024 Salı 23:14 - Güncelleme:
Trump geri adım attı! Paylaşımını tepkilerin ardından silmek zorunda kaldı
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Trump, kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı, 2024 ABD başkanlık seçimlerini kazanmış gibi hazırlanan videonun yer aldığı paylaşımını, kullanılan bazı ifadelerin tepki çekmesi üzerine, 19 saat sonra silmek zorunda kaldı.

Videoda yer alan ve birleşik kutsal imparatorluk anlamına gelen "Unified Reich" ifadesi üzerine Nazi Almanyası'na özendiği yorumlarının yapılması ve Nazi lideri Adolf Hitler'in Kavgam adlı kitabındaki "ırkçı ve antisemitik" ifadelerle benzerlik gösterdiğine dair paylaşımlar Trump'a geri adım attırdı.

"BİRLEŞİK REİCH İLE ENDÜSTRİYEL GÜÇ ÖNEMLİ ORANDA ARTACAK"

Başkanlık seçimlerini Trump kazanmış gibi hazırlanan paylaşımda, "Donald Trump kazandıktan sonra ABD'de ne olacak?", "Birleşik Reich ile endüstriyel güç önemli oranda artacak" başlıkları ve 15 milyon yasa dışı göçmenin sınır dışı edileceği ifadesi Demokrat Partililer tarafından eleştirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanya sözcüsü James Singer, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Donald Trump oyun oynamıyor; Amerika'ya, yeniden iktidara gelirse ne yapmayı planladığını, birleşik bir reich'i (kutsal imparatorluğu) diktatör olarak yöneteceğini tam olarak ifade ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BU BİR KAMPANYA VİDEOSU DEĞİLDİ"

Trump'ın kampanya sözcüsü Karoline Leavitt ise ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Bu bir kampanya videosu değildi, internette rastgele bir hesap tarafından oluşturuldu ve Başkan (Trump) mahkemedeyken bu kelimeyi açıkça göremeyen bir personel tarafından paylaşıldı." ifadelerine yer verdi.

PAYLAŞIM 19 SAAT SONRA SİLİNDİ

Söz konusu paylaşım, 19 saat sonra silindi.

Trump, daha önce de, "aşırılığa kaçan söylemleri" ve konuşmalarında Hitler'in Kavgam kitabındaki ifadelere benzer kelimelere yer verdiği iddiasıyla eleştirilere maruz kalmıştı.

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