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Dünya

Trump geri adım attı! Saldırıları durdurma kararı aldı

Yemen'e çok sayıda hava saldırısı gerçekleştiren ABD'de Başkan Donald Trump'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Trump, Husilerin artık savaşmak istemediklerini kendilerine ilettiğini kaydederek, 'Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız.' dedi.

AA6 Mayıs 2025 Salı 19:14 - Güncelleme:
Trump geri adım attı! Saldırıları durdurma kararı aldı
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ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'yi Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmede Yemen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Trump, Yemen'deki Husilerin artık savaşmak istemediklerini ve gemilere saldırmayacaklarını kendilerine ilettiklerini açıkladı.

ABD Başkanı, "Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar." diye konuştu.

"GEMİLERİNİZE SALDIRMAYACAĞIZ DEDİLER"

Trump, Husilerle nasıl bir etkileşim olduğuna ilişkin soruya, "Lütfen artık bizi bombalamayın ve biz de gemilerinize saldırmayacağız dediler." diye cevap verdi.

Söz konusu bilginin kendisine "çok güvenilir bir kaynaktan geldiğini" söyleyen Trump, bu kaynağın kim veya hangi kurum olduğuna ilişkin detaya girmedi.

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