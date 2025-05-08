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Dünya

Trump gizledi, ABD medyası isim verdi! İmzalar atılıyor

ABD Başkanı Trump, 'büyük bir ülke' ile ticaret anlaşması imzalayacaklarını duyurdu. Trump ülke ismini vermezken, Amerikan medyası söz konusu ülkeyi açıkladı.

AA8 Mayıs 2025 Perşembe 06:51 - Güncelleme:
Trump gizledi, ABD medyası isim verdi! İmzalar atılıyor
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ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü "büyük ve saygın bir ülke" ile bir ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı duyuruda, yerel saatle perşembe sabahı 10.00'da bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

TRUMP'TAN ANLAŞMA DUYURUSU

Trump, "Yarın sabah saat 10.00'da Oval Ofis'te büyük ve saygın bir ülkenin temsilcileriyle yapılacak önemli bir ticaret anlaşmasına ilişkin bir basın toplantısı olacak. Bu, diğer anlaşmaların ilki olacak." değerlendirmesinde bulundu.

O ÜLKE İNGİLTERE İDDİASI

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, söz konusu ülkenin İngiltere olduğu iddia edildi.

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