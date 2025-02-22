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Dünya

Trump görevden aldı, mahkeme 'devam edebilir' dedi

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın azletmesinin ardından federal mahkeme kararıyla görevine dönen Özel Yetkili Savcılık Ofisi (OSC) Başkanı Hampton Dellinger'in, 26 Şubat'taki duruşmaya kadar görevine devam etmesine karar verdi.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 12:01 - Güncelleme:
Trump görevden aldı, mahkeme 'devam edebilir' dedi
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Yüksek Mahkemedeki yargıçlar, Dellinger'in tekrar görevden alınması için 17 Şubat'ta yapılan başvuru hakkında kararlarını açıkladı.

Kararda, çoğunluğu oluşturan 5 yargıç, 26 Şubat'ta Federal Mahkemede Dellinger'in görevi sürdürüp sürdüremeyeceği hakkında duruşma yapılacağını hatırlatarak, bu tarihe kadar beklenilmesi gerektiğini belirtti.

Dellinger'in 26 Şubat'taki duruşmaya kadar görevine devam edebileceğini bildiren yargıçlar, bu tarihte mahkemenin vereceği karara göre yeniden karar açıklayabileceklerini kaydetti.

- HAMPTON DELLİNGER'İN SÜRECİ

OSC Başkanı Hampton Dellinger, Beyaz Saray'dan Trump adına 7 Şubat'ta gönderilen e-postayla görevine son verildiğini açıklamış, kararın hukuki içtihatla çeliştiğini söyleyerek, Washington Federal Mahkemesinde 10 Şubat'ta Trump'a dava açmıştı.

Federal Mahkeme, anlaşmazlığa ilişkin 26 Şubat'ta duruşma yapılmasına ve Dellinger'in bu tarihe kadar görevde kalmasına karar vermişti.

ABD'de Başsavcı Vekili Sarah Harris ise 17 Şubat'ta, Dellinger'in tekrar görevden alınması için Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

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