20 Eylül 2025 Cumartesi / 28 RebiülEvvel 1447
  Trump görüntülerini paylaştı: 3 narko-teröristi öldürdük
Dünya

Trump görüntülerini paylaştı: 3 narko-teröristi öldürdük

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun uyuşturucu taşıyan bir tekneye saldırı düzenleyerek 3 erkek 'narko-teröristi' öldürdüğünü açıkladı.

20 Eylül 2025 Cumartesi 07:50
Trump görüntülerini paylaştı: 3 narko-teröristi öldürdük
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD ordusunun uyuşturucu taşıyan bir tekneye daha saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Saldırının Karayipler, Orta Amerika ve Güney Amerika'daki ABD askeri kuvvetlerinin komuta ve kontrolünden sorumlu olan Güney Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) görev bölgesinde gerçekleştirildiğini aktaran Trump, "Savaş bakanı, benim emirlerim doğrultusunda SOUTHCOM sorumluluk alanında uyuşturucu kaçakçılığı yapan ve 'Belirlenmiş Terör Örgütü' ile bağlantılı bir tekneye ölümcül kinetik saldırı emri verdi" ifadelerini kullandı.

Saldırı öncesinde alınan istihbaratın teknenin yasadışı uyuşturucu taşıdığını ve ABD'ye giden bir kaçakçılık güzergahında seyrettiğini doğruladığını vurgulayan Trump, "Saldırıda, uluslararası sularda seyreden teknedeki 3 erkek narko-terörist öldürüldü" dedi.

Hiçbir ABD personelinin zarar görmediğini belirten Trump, "Amerika'da Fentanil, uyuşturucu ve yasadışı ilaç satışını durdurun ve Amerikalılara yönelik şiddet ve terörizme son verin!" uyarısında bulundu.

Trump'ın görüntülerini paylaştığı saldırı, ABD'nin son zamanlarda uyuşturucu taşıyan tekneleri hedef alan, bilinen 3'üncü saldırısı olarak kayıtlara geçti.

