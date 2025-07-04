ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna barışı konusunda "hiç bir ilerleme" kaydedemediğini belirtti.

Trump, Iowa eyaletine yaptığı ziyaretin ardından uçağına binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump, soru üzerine, bugün Putin ile yaptığı telefon konuşmasında Ukrayna'da bir barış sağlanması adına "hiç bir ilerleme kaydedemediğini" söyledi.

"Bir görüşme yaptık. Oldukça uzun bir görüşmeydi. İran da dahil olmak üzere birçok şey hakkında konuştuk ve ayrıca bildiğiniz gibi Ukrayna ile olan savaş hakkında da konuştuk. Bundan memnun değilim. Bugün onunla hiç bir ilerleme kaydedemedim." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'ya silah veriyoruz. Onlara yardım etmek için onlarla birlikte çalışıyoruz." sözlerine yer veren Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya çok fazla silah gönderdiğine değinerek, ABD'nin güvenliği için de yeterli silah ayrıldığından emin olunması gereğini vurguladı.

-İRAN İLE KONUŞMANIN "ZAMANININ GELDİĞİNİ" BELİRTTİ

ABD Başkanı Trump, İran ile nükleer müzakereler konusunda Özel Temsilci Steve Witkoff'un "harika" bir iş çıkardığını belirtirken, "İran konuşmak istiyor. Bence benimle konuşmak istiyorlar ve bunu yapmalarının zamanı geldi." dedi.

İran'a zarar vermek istemediklerini vurgulayan Trump, "Hırpalandılar. Açıkçası ikisi de (İsrail ve İran) bitkindi ama İran gerçekten dövüldü." ifadelerine yer verdi.

Tahran yönetimi ile müzakereler konusunda Witkoff'u adres gösteren ABD Başkanı, "gerekirse" kendisinin de bu müzakereye dahil olabileceğini kaydetti.

Trump, hala Gazze'yi ele geçirmek isteyip istemediğine ilişkin soruya ise "Ben Gazze halkının güvende olmasını istiyorum." yanıtını verdi.

TRUMP, ÜLKELERE "TARİFE MEKTUPLARI" GÖNDERMEYE YARIN BAŞLAYABİLECEKLERİNİ SÖYLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, muhtemelen yarından itibaren çeşitli ülkelere ne kadar tarife ödeyeceklerini belirten mektuplar göndereceklerini bildirdi.

Trump, Iowa eyaletindeki bir etkinliğe katılmak için başkent Washington'dan ayrıldığı sırada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ticaret anlaşmaları konusunda asıl isteğinin, "ülkelere mektup gönderip ödeyecekleri tarife oranını söylemek" olduğunu vurgulayan Trump, "Bu çok daha kolay. Bildiğiniz gibi 170'den fazla ülke var ve kaç tane anlaşma yapabilirsiniz ki? İyi anlaşmalar da yapabilirsiniz ama bunlar çok daha karmaşık." diye konuştu.

Trump, ülkelerin çeşitli maddeleri dahil ettikleri spesifik anlaşmalar istediğini ancak kendisinin basit bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini belirtti.

Muhtemelen yarından itibaren çeşitli ülkelere "tarife mektupları" göndereceklerini söyleyen Trump, "Belki günde 10 tane olmak üzere, çeşitli ülkelere ABD ile ticaret yapmak için ne kadar ödeyeceklerini belirten mektuplar göndereceğiz." dedi.

- "REKOR BÜYÜME KAYDEDECEĞİZ"

Trump, Kongre'den geçen ve "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırılan tasarının ülkeyi bir "roket gemisine" dönüştüreceğini belirterek, tasarıyı cuma günü yerel saatle 17.00'de imzalayacağını bildirdi.

Rekor seviyelerde büyüme kaydedeceklerini aktaran Trump, "İlk dönemim çok ama çok başarılıydı. Ülkemizin tarihindeki en büyük ekonomiye sahiptik. Sanırım bu dönem bunu da aşacağız." ifadesini kullandı.

Trump, Putin'i ikna edemedi!