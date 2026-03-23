Trump, hafta sonunu geçirdiği Florida'dan ayrılmak için uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı.

İran'dan "çok makul ve sağlam bulduğu bazı insanlarla" görüştüklerini belirten Trump, "(İran) Onlar da anlaşma yapmak istiyorlar. Bugün muhtemelen telefonla görüşeceğiz." diye konuştu.

Trump, "(İran'la) Hiçbir şeyi garanti etmeyen bir anlaşma yapma ihtimalimiz oldukça yüksek. Ben hiçbir şey garanti etmiyorum. Sadece bir anlaşma yapma olasılığının çok yüksek olduğunu söylüyorum ve eğer bahis oynayan biri olsaydım, bunun gerçekleşeceğine bahse girerdim." ifadelerini kullandı.

Görüştükleri kişilerin "içeriden birileri" olduğunu ve "çok saygı gördüklerini" belirten Trump, "Belki de içlerinden biri tam olarak aradığımız kişi olabilir. Venezuela'da bunun ne kadar iyi işlediğine bakın." dedi.

"Önemli noktalarda anlaştık, bence (görüşmeler) mükemmel gitti"

Trump, görüşmelerde ABD'nin taleplerine ilişkin soruya, "Nükleer bomba, nükleer silah, hatta ona yakın bir şey bile görmek istemiyoruz. Füzeler konusunda da düşük bir durum, Orta Doğu'da barış istiyoruz. Nükleer tozu da, sanırım bunu elde edeceğiz." yanıtını verdi.

İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu nasıl elde edecekleri sorulduğunda Trump, "Çok kolay. Onlarla bir anlaşmamız olursa, gidip kendimiz alacağız." ifadelerini kullandı.

Trump, İran'da görüştükleri kişinin Dini Lider Mücteba Hamaney olmadığını ve onu "gerçek bir lider olarak görmediğini" belirterek, "Çok sayıda lider vardı, hepsi öldürüldü. Çok tehlikeli bir durum. Havaya uçurduklarımızdan sonra geriye kalan bazı liderler var. Ülkeyi çok iyi temsil eden ve iyi iş çıkaracak insanlara sahip olduğumuzu düşünüyoruz." dedi.

Söz konusu İranlı kişilerle "çok, çok verimli görüşmeler yaptıklarını" ifade eden Trump, "Nereye varacaklarını göreceğiz. Önemli noktalarda anlaştık. Bence mükemmel gitti. Eğer bunu başarabilirlerse, bu sorunu, bu çatışmayı sona erdireceklerini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın da "görüşmeler işe yararsa çok yakında açılacağını" belirten Trump, boğazın "kendisi ile İran'ın bir sonraki lideri tarafından ortak kontrol edilebileceğini" öne sürdü.

İran'ın denizdeki petrolüne yönelik yaptırımların geçici olarak kaldırılması hakkındaki bir soruya da Trump, "Sistemde olabildiğince çok petrol olmasını istiyorum. Orada petrol yüklü gemiler var. Orada durmaktansa, sisteme girmesini tercih ederim. İran'ın alacağı küçük bir miktar para bu savaşta hiçbir fark yaratmayacak." diye cevap verdi.

İRAN: ABD İLE MÜZAKERE YAPILMADI

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakere yapıldığına ilişkin konuşmasının ardından "ABD ile müzakere yapılmadı" açıklamasında bulundu.

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, Trump'ın müzakere yapıldığına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

İran Meclis Başkanı, "İran halkı, saldırganların tam ve pişmanlık duyacakları şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Tüm İranlı yetkililer, bu hedefe ulaşılıncaya kadar liderlerinin ve halkının arkasında dimdik duracaklardır." dedi.

Trump'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirten Kalibaf, "ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı ve sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'in içine saplandığı bataklıktan kurtulmak için kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile aracılar aracılığıyla mesaj alış verişi olduğunu ancak müzakere yapılmadığını belirtti.

Bekayi, "ABD'nin savaşın sora erdirilmesi için müzakerelerde bulunmak üzere bazı dost ülkeler aracılığıyla gönderdiği mesajları aldık. Buna, ülkenin duruşuna göre uygun cevaplar verildi. Verdiğimiz cevapta İran'ın hayati altyapısına yönelik her türlü saldırının vahim sonuçlarıyla ilgili gerekli uyarılar yapıldı." ifadelerini kullandı.

İran'ın enerji altyapısına yönelik her saldırıya "kesin, hızlı ve etkili cevap" verileceğinin ABD'ye iletildiğini aktaran Bekayi, "Savaşın başladığı günden bu yana ABD ile hiçbir şekilde müzakere yapılmadı. İran'ın savaşın sona erdirilmesi ile ilgili şartları ve Hürmüz Boğazı'yla ilgili tavrı hiç değişmedi." dedi.

9 NİSAN İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile İran'a karşı yürüttükleri saldırıları 9 Nisan'da bitirmeyi hedeflediği öne sürüldü.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili, İran ile son iki gündür "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptıklarını duyuran Trump'ın yaklaşık 21 gün içinde saldırıları sona erdirmeyi amaçladığını iddia etti.

İran ile ABD arasındaki görüşmelerin bu hafta Pakistan'da yapılmasının beklendiğini söyleyen yetkili, Washington yönetiminin İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile temasta olduğunu ileri sürdü.

Gazeteye konuşan yetkili, ABD'nin sürece ilişkin Tel Aviv'i bilgilendirmediğini de belirtti.